Actie ‘Giro 555' is avondje blond met blauwe ogen

In Studio 22 bijeen voor Giro 555, onder andere Jeroen Pauw, Eva Jinek, Chantal Janzen en Wendy van Dijk. Beeld Brunopress

Toen ik maandagavond een heerlijk stampotje nuttigde bij mijn ouders stond de tv aan en mochten wij genieten van de giro555-actie voor Oekraïne. Ons viel op dat dit door een bepaald type vrouw werd gepresenteerd. Het is goed te begrijpen dat de zwaargewichten van de Nederlandse televisie van stal werden gehaald. Zo mocht Jeroen Pauw ook weer plaatsnemen. Maar wat zijn we nog steeds wit georiënteerd in dit land. Opgetogen in hun mooiste jurkjes stonden de presentatrices voor ons klaar. Zo zagen wij schitteren; Britt Dekker, Chantal Janzen, Wendy van Dijk, Dionne Stax en Eva Jinek. Vijf hoogblonde witte vrouwen met ogen zo blauw als de oceaan. Dit kan toch niet waar zijn anno 2022? Wij hebben in Nederland zo veel talent rondlopen van kleur dat dit werd gevoeld als een belediging naar een significant deel van de bevolking. Doneert de Nederlander meer als een witte vrouw daarom vraagt? Of wordt door de tv-wereld het talent van gekleurde Nederlanders nog altijd miskend?

Niek Adamse, Amsterdam

Amfitheater

Waar houdt mededogen op en wordt het vermaak? Op tv-scherm of smartphone volgen we de oorlog alsof we in een Romeins amfitheater zitten. Veilig op onze banken kijken we naar de arena waar een beer een man aanvalt. Wanneer het beest zich met flitsende nagels op de verzwakte man werpt, huiveren we. Als hij even weet te ontsnappen en de beer een messteek toedient, klappen we.

‘Help me! Help me!’ smeekt de man, terwijl hij opkijkt. Maar dezelfde hekken die ons beschermen beletten dat we bij hem kunnen komen. Wel gooien we hem af en toe iets toe. Ondertussen knikken we naar elkaar: die beer is wel erg wreed en gevaarlijk. We prijzen de moed van de man die voor onze ogen ten onder gaat. En we proberen met een biertje de strijd in ons eigen binnenste te blussen.

De donkere woorden van Dostojevski komen me voor de geest: Wij allen zijn schuldig, maar ik het meest.

Jean-Jacques Suurmond, Amersfoort

100 miljoen

Met zijn allen hebben we maandag ons geweten gesust door ruim 100 miljoen euro te doneren voor de arme mensen in Oekraïne. Dit, terwijl ik vorige week las dat ‘onze’ Max Verstappen dit bedrag in tweeënhalf jaar ‘verdient’ door heel snel in een auto te rijden. Begrijp me goed, ik zou het ook niet weigeren als ik Max was. Maar is het niet gewetenloos van de eigenaar van Red Bull om een man van 24 met zo veel geld te belonen? Het doet me denken aan het motto dat ik eens las: ‘Geld is macht, karakter is meer.’

Wim Essenburg, Purmerend

Hollanditis

Bij het lezen van het betoog van Tim Fransen, over hoe de wereldvrede afhankelijk kan zijn van de mentale toestand van één leider, moest ik denken aan een spreekbeurt die ik in de jaren zeventig op school hield. Daarin deelde ik de toen veelgehoorde opvatting dat het bezit van kernwapens bij een evenwicht weliswaar een vorm van veiligheid kan bieden, maar er niet aan moet denken dat dergelijke wapens in handen komen van terroristen of instabiele staten. Die situatie lijkt zich nu voor te doen.

Overigens stelden de activisten destijds dat je kerncentrales kan beveiligen tot je een ons weegt, maar dat in oorlogstijd een goed gerichte raket een vergelijkbaar drama kan aanrichten als een kernbom. Ook die dreiging hangt nu in de lucht. Kortom, die Hollanditis was zo gek nog niet.

Luuk Obbink, Putten

IKV

Rob Vreekens kinderlijke kreet (Stekel 8/3) dat de Russische invasie in Oekraïne het gelijk bewijst van het IKV met zijn leus ‘Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland’, gaat nog altijd mank aan hetzelfde, destijds door Hans van Mierlo opgeworpen en niet te bestrijden argument dat het kernwapen niet kan worden wég-uitgevonden. ‘Give war a chance’ roept Vreeken vroom vanachter zijn laptopkansel. Begin met alsnog wakker worden, zeg ik tegen Rob.

Wouter van Oorschot, Amsterdam

Overleg

Johnson, Rutte en Trudeau spreken zich gezamenlijk uit voor meer steun aan Oekraïne. Zullen Pfizer,Janssen en Moderna volgen met een grenzenloze donatie van medicatie?

Thea Kroets, Almere

Hack

Wanneer gaan we de Russische staatstelevisie hacken?

Aris Schellinkhout, Delft