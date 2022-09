Achternamen van tot slaaf gemaakten: soms vernederend maar ook te ervaren als geuzennaam

Het werd hoog tijd dat het kabinet voor het eind van het jaar een kosteloze naamswijziging toestaat voor nazaten van tot slaaf gemaakten. Hoe absurd de praktijk tot nog toe was, schetste de Volkskrant deze week. Het was de diepe wens van GGD-arts Jeffrie Buckle zijn achternaam te veranderen in Quarsie. De enige manier om te breken met het slavernijverleden van zijn familie. Een moeizaam proces, zo bleek. Niet alleen moest hij liefst 850 euro betalen, ook moest hij een psychologisch rapport laten opmaken waaruit bleek dat zijn achternaam zijn mentale gezondheid schaadde.

Ik kan mij goed voorstellen dat je de behoefte hebt je achternaam te veranderen. Zelf heb ik die wens niet, hoewel ook ik een achternaam heb die, om met Malcolm X te spreken, ‘from the slave master’ afkomstig is. Maar juist mijn achternaam verbindt mij voor mijn gevoel met mijn talloze anonieme voorouders die in slavernij hebben geleefd.

Kenmerknaam

Mijn voormoeder, Naatje of Anna, de allereerste Duurvoort, is in slavernij geboren. Juist omdat haar achternaam een zogenoemde kenmerknaam is – ze is niet naar haar ‘eigenaar’ of plantage genoemd maar naar iets wat haar kennelijk kenmerkte – spreekt het tot de verbeelding. Sommige Surinaams-Creoolse achternamen zijn kenmerknamen, soms ronduit vernederende. Braafheid, Geduld, Deugdzaam: alsof de transformatie van mens tot lijdzaam lastdier na al die eeuwen straffe uitbuiting eindelijk tot een bevredigend einde was gebracht. Toch zou je die namen ook kunnen ervaren als een geuzennaam. Dat is iets persoonlijks.

Ik heb mijn hoofd erover gebroken. Waarom zou je een jonge vrouw die jouw ‘eigendom’ is in vredesnaam Duurvoort noemen? Ik kan niet anders dan het associëren met kracht. Als je onderdrukker je ‘Duurvoort’ noemt, ben je een overlever, een taaie, nietwaar? Wat voor mensen haar ouders, ooms, tantes, grootouders, voorouders geweest zijn? Alles is mist. Maar zij had kennelijk een karaktertrek die haar de naam Duurvoort opleverde. Ik stel mij voor dat ze dat taaie van haar voorouders heeft geërfd.

Veerkracht

Het mutatieformulier met de datum van de vrijmaking van Naatje en haar zoontje Salomon kan ik te allen tijde googlen. Soms doe ik dat. Het geeft me veerkracht. Een besef dat uitdagingen in het leven niets zijn bij dat wat voorouders als Naatje hebben gedragen. En dat die kracht om te overleven ook in mijn genen is doorgegeven. Het houdt me ook gegrond.

Vrijgeworden ‘den 5 junij 1836'. Hun namen, Nana en Salomon, vol inktvlekken doorgestreept op de balans. Het onbevattelijke is ineens heel tastbaar. Geboren als activapost, op die 5 juni 1836 eigenaar van jezelf geworden. Met die rare achternaam. Duurvoort, het klinkt bijna als een aanmoediging van Naatje. Duur voort, besta, leef, geef niet op. Dat is de interpretatie die ik eraan geef.

Vermoedelijk was haar kind van de ‘masra’ en wie weet leek de kleine Salomon wel als twee druppels op zijn biologische vader. Seksueel misbruik en incestueuze toestanden waren onderdeel van slavernij. Maar als een kind onverhoopt te veel op zijn witte verwekker leek, was dit een kans op vrijmaking.

Naatje won de hoofdprijs, want ze mocht haar kind ook houden. Lang heeft ze niet van hun vrijheid kunnen genieten, ze stierf als twintiger. Waarschijnlijk net als haar vele voorouders; ik vermoed korte generaties. Want hoelang hield een mens een slavernijbestaan vol? Haar vrijgemaakte kind Salomon studeerde later rechten. Hun nazaten, wij Duurvoorts, geven elk weer een andere invulling aan ons leven.

Vervlochten

Duurvoort is een oer-Hollandse achternaam. Ons geglobaliseerde dna heeft, hebben we inmiddels uitgezocht, sporen in Nederland, Senegal, Kameroen, Noorwegen, Oekraïne en nog een hoop andere plekken. Maar het is vervlochten met de Nederlandse slavernijgeschiedenis.

Ik heb een romantisch beeld van Naatje Duurvoort. Ik denk dat het een sterke vrouw was, fierce. Ik zie haar voor mij als in de droomachtige videoclip van Beyoncé, Formation, waarin zij onder meer een ode brengt aan haar voormoeders. I see it, I want it, I stunt, yellow-bone it, I dream it, I work hard, I grind ‘til I own it. ‘It’ dat in Naatjes geval naar haar eigen aardse bestaan verwijst. Always stay gracious, best revenge is your paper, besluit Beyoncé Formation. Ik vind het raadselachtig van toepassing op dat mutatieformulier uit 1836.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.