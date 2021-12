Achterlaten in 2021: pushbacks, Van Engelshoven en zeuren over andermans gezeur

Dingen die mogen achterblijven in 2021:

Finfluencers, de uitbaters van online beleggings- en gokadvieswinkeltjes die zonder relevante opleiding en vaak in flagrante overtreding van de regels (geen vergunning, geen opening van zaken over ontvangen provisies) ‘tips’ geven over financiële kwesties in een kekke verpakking. Daarbij leunen ze zwaar op de greater fool theory: het principe dat er altijd een nog grotere onnozelaar te vinden is die zich overprijsde rotzooi laat aansmeren, vlak voordat de luchtbel uiteenspat. De AFM, die in 2021 een lading klachten ontving van berooide klanten, gaat de teugels aantrekken. Er is hoop voor 2022.

Pushbacks, de praktijk van het fysiek en vaak gewelddadig terugduwen van migranten die de grenzen van de Europese Unie hebben bereikt. Gebeurt systematisch, zeggen ngo’s, soms met de dood als gevolg. Door grenswachten uit de lidstaten van de Unie van waarden en soft power, die het voorts wel heel erg vinden van China en de Oeigoeren enzo. Het is een mensenrechtenschending, maar als er vaak genoeg wordt geduwd, wordt het duwen heel normaal. Er is weinig hoop voor 2022.

Het hemeltergende gefilosofeer over de dood die nu eenmaal bij het leven hoort (andermans dood, nooit die van de filosoof in kwestie), de theorettes over ‘natuurlijke sterfmechanismen’ (andermans mechanismen, nooit die van de theoreticus in kwestie), en andere kul om de weerzin tegen lockdowns met een quasi-diepzinnig sausje te overgieten. Gaat wellicht vanzelf over.

Chanterende bedrijven. Het gedram over de dividendbelasting van Unilever en Shell was slechts het begin. Inmiddels is Boskalis aan het dreigen geslagen dat het Nederlandse vestigingsklimaat bagger is geworden sinds de regering op de klimaattop in Glasgow heeft verklaard buitenlandse investeringen in fossiele projecten niet langer van een overheidsgarantie te voorzien. ‘Anti-fossiel sentiment’, jankten diverse offshorebedrijven woensdag in het FD. Handenwringend voegden ze daaraantoe: ‘De koopman verliest het van de dominee’. Nou, dat werd tijd.

Het waanidee dat elke tegendraadse ‘denker’ een paginavullend interview in de krant of een tv-optreden verdient. Niet zelden is het een geval van grote lantaarn, klein licht. Soms hebben we met een complotdwerg van doen, met een aanhanger van fascistoïde ideeën of met een doorsnee idioot. Kansloze wens.

De opvatting dat in een beschaafde samenleving een handel in kiloknallers ‘essentieel’ is in tijden van lockdown en de boekhandel niet. Er is hoop, nu de bibliotheek geheel onverwacht open mag blijven.

Het bezorgde trekje rond de mond van Ingrid van Engelshoven. Nu ze is opgevist tussen de brokstukken van wat eens de cultuursector was en het onvermijdelijke heeft laten weten (ze keert niet terug) klinkt er mededogen. ‘Je merkt dat ze in het kabinet een moeilijke rol te vervullen had’, zei Jan Zoet, lobbyist voor de kunsten, in de Volkskrant. Dat is het understatement van 2021 over een vakkundig weggeschoffelde minister in een dvd’tjespromotend kabinet. Dat wordt beter in 2022. Omdat slechter niet kan.

Chagrijn over andermans chagrijn, en daar dan luidruchtig over klagen. Zeuren over andermans gezeur is ongeveer net zo erg als zeggen dat je niks meer mag zeggen in dit land en dat vervolgens op prime op tv mogen zeggen – en dit laatste hebben we jaren geleden al voorbij verklaard. Ergernis over andermans ergernissen? Ga iets leuks doen in 2022. In stilte.

Tot slot: mondkapjesmiljonairs. Wel eerst terugstorten.