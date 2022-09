Achter Poetins oorlogen schuilt weinig meer dan machtsbehoud

Ruslanddeskundige Helga Salemon denkt dat de expansiedrift van Poetin vooral is ingegeven door hebzucht. Beeld Luca D’Urbino

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari breken westerse deskundigen er zich het hoofd over: wat waren president Poetins beweegredenen? De draconische sancties die de VS en de EU beloofden als hij een oorlog zou beginnen, zouden immers onvermijdelijk tot Ruslands economische ondergang leiden. Daarmee zou Poetins val hoogstwaarschijnlijk onafwendbaar worden. En al hoopte Poetin waarschijnlijk dat de sancties mee zouden vallen, hij kon daar niet op rekenen. Onafhankelijke Russische economen voorspellen dat de Russische economie de komende anderhalf tot drie jaar compleet zal instorten.

Volgens de meeste Ruslandkenners, onder wie de Britse historicus Orlando Figes vorige week in de Volkskrant, zou Poetin met dit va-banque-optreden revanche willen nemen op de val van de Sovjet-Unie. In deze visie wil Poetin het Russische wereldrijk herstellen, zodat hij de geschiedenis in kan gaan als Poetin de Grote.

Als onderbouwing wijzen deze Kremlinologen eensgezind naar Poetins uitspraak uit 2005 dat de val van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke catastrofe was van de 20ste eeuw. Wat ze vaak vergeten is dat die woorden volgden op de Oranjerevolutie in Oekraïne van een half jaar eerder. Daarbij versloeg de democratisch gezinde Viktor Joesjtsjenko de pro-Russische Viktor Janoekovitsj. Dat de democratie het in Oekraïne won van de autocratie, liet bij Poetin alle alarmbellen afgaan.

Want de werkelijke reden voor de recente aanval op Oekraïne lijkt veel platter: Poetin wil koste wat het kost voorkomen dat zijn autocratische bewind wordt weggevaagd door een democratische revolutie. Als Russen vrij konden stemmen, zouden ze de regerende elite, die zichzelf al ruim twintig jaar schaamteloos verrijkt ten koste van de Russische schatkist, hoogstwaarschijnlijk direct wegstemmen. De oppositiepolitici zouden bovendien rechtszaken tegen Poetin aanspannen voor de repressie van en de moorden op Kremlincritici, waarvoor ze hem verantwoordelijk houden – voorop het vermoorden van oppositiepoliticus Boris Nemtsov in 2015.

Het gaat Poetin dus om machtsbehoud, hoewel nostalgie over het Sovjet-verleden in de staatspropaganda wel een rol speelt. Het uiteenvallen van het imperium raakt de Russische onderbuik. Russen zijn er trots op dat Rusland sinds de Middeleeuwen een wereldrijk is geweest. Alleen Poetin kan ‘Rusland weer laten herrijzen’, luidt de Kremlinretoriek. Na de annexatie van de Krim in maart 2014 zei de voorzitter van het Russische Parlement zelfs: ‘Mét Poetin bestaat Rusland, zónder Poetin is er geen Rusland.’

Alle macht aan de siloviki

Poetin is afkomstig uit de gevreesde geheime dienst van de Sovjet-Unie, de KGB. En dat geldt voor bijna alle huidige vertrouwelingen van Poetin. Ze verlangen terug naar deze tijd van terreur en orde, waarin zij de bewakers waren van de 287 miljoen inwoners van het immense Sovjet-rijk. In de USSR was hun status en macht onbetwist. Poetin benoemde veel van zijn oude KGB-vertrouwelingen op hoge posten toen hij in 2000 president werd. In de woorden van Duitse ex-president Joachim Gauck vormen deze voormalige veiligheidsagenten de opvolgers van het Sovjetbewind, waarbij ‘de onmacht van velen staat tegenover de almacht van de weinigen’.

Dat het Poetin en zijn oud-KGB-kameraden slechts te doen is om macht, oftewel om het voor Kremlinleiders weggelegde privilege tot het stelen uit de schatkist, werd mij duidelijk in 2006. In opdracht van de Nederlandse ambassade in Moskou deed ik toen onderzoek naar de zogenoemde siloviki. Deze term verwijst naar alle ordehandhavers in Rusland, van de krijgsmacht tot het Openbaar Ministerie. In de entourage van Poetin gaat het bijna uitsluitend om siloviki afkomstig uit de KGB en de daaropvolgende veiligheidsdiensten.

Uit mijn onderzoek bleek dat volgens hun officiële cv een kwart van de hogere staatsfunctionarissen een achtergrond had in deze diensten. Volgens Russische onderzoeksjournalisten die ook met dit onderwerp bezig waren, was dit in werkelijkheid maar liefst driekwart. Russische onafhankelijke commentatoren vergelijken het presidentschap van Poetin daarom doorgaans met een ‘KGB-coup’. Een staatsgreep die tot op heden voortduurt en waarbij Poetin en zijn grootste vertrouwelingen in wezen functioneren als het politburo. Dit orgaan toont een opmerkelijke continuïteit, die teruggaat tot zijn KGB-tijd.

Het zijn deze bondgenoten die met Poetin hebben besloten tot de invasie van Oekraïne. Hierbij gaat het om de secretaris van de Veiligheidsraad en voormalige KGB-generaal Nikolaj Patroesjev, FSB-baas Aleksandr Bortnikov en het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst SVR Sergej Narysjkin. De vier mannen leerden elkaar kennen in de jaren zeventig, toen ze bij de KGB werkten in het toenmalige Leningrad.

Wat de oppermachtige siloviki gemeen hebben is een ongezonde hang naar macht en luxe. Ondanks hun breed geëtaleerde afkeer van het Westen, zijn ze onmetelijk rijk geworden dankzij de economische banden tussen Rusland en dat Westen. Tot de sancties dat onmogelijk maakten, verbleven zij en hun kinderen er maar al te graag in hun villa’s en jachten.

Maar hardop hekelen Poetin en zijn vertrouwelingen de westerse losbandigheid. Ze pogen zo het verlangen naar de westerse vrijheid en welvaart, dat vooral leeft bij veel jonge en hogeropgeleide Russen, af te remmen. Daarom verspreiden de Russische staatsmedia dagelijks de boodschap dat het democratische Westen met zijn homohuwelijk, vrouwenemancipatie en massa’s migranten tot de ondergang is gedoemd.

Opkrikken van de steun

De oud-KGB’ers zien echter dat het verketteren van het Westen niet meer genoeg is om het draagvlak voor het Poetinregime te handhaven tot de volgende presidentsverkiezingen in 2024. De Russen merken aan den lijve dat de antiwesterse hetze geen brood op de plank brengt, maar dat die hun leven juist steeds moeilijker maakt. Door de kosten voor de Oekraïne-oorlog in 2014 en de daaropvolgende Westerse sancties ligt het Russisch nationaal inkomen tot op heden onder dat van 2013.

Het opkrikken van de steun voor Poetin is dus noodzakelijk, beseffen Poetins medestanders. Omdat de antiwesterse retoriek hun draagvlak niet meer voldoende kon handhaven, voelden Poetin en zijn vertrouwelingen zich gedwongen Oekraïne binnen te vallen. De Kremlinpropaganda luidt dat het Westen oorlogszuchtig is en Rusland klein wil houden via vazalstaat Oekraïne. Natuurlijk, is de redenering, staat Poetin pal voor Rusland. Met de ‘speciale militaire operatie’ wil het Oekraïne weer in de eigen invloedssfeer krijgen.

In de woorden van voormalig Russisch olietycoon Michail Chodorkovski, probeert Poetin ‘met de oorlog zoals gewoonlijk zijn electorale problemen op te lossen’. Chodorkovksi werd in 2003 gevangengezet op grond van vermeende fraude toen hij politieke ambities kreeg. Sinds zijn vrijlating eind 2013 neemt hij het vanuit zijn woonplaats Londen op tegen Poetin. Chodorkovksi noemt nog drie oorlogen waarmee de siloviki Poetins uiterste houdbaarheidsdatum wisten op te rekken: de oorlog in de opstandige regio Tsjetsjenië in 2000, de oorlog in Georgië in 2008 en die na de grootste pro-democratieprotesten sinds zijn aantreden: het voorspel van de huidige Oekraïne-oorlog in 2014.

Dat niet Rusland maar het Westen oorlogszuchtig is, drukt de Kremlinpropaganda uit door middel van de metafoor van Rusland als belegerd fort. Deze metafoor is een tweesnijdend zwaard. Het moet Russen in het Poetinkamp houden, maar minstens zo belangrijk: het legitimeert de repressie van Kremlincritici. Die worden eenvoudigweg weggezet als landverraders.

Beeld Luca D’Urbino

Door de heksenjacht op de oppositie, is het gros van de Kremlincritici het laatste half jaar massaal naar het buitenland gevlucht. Ironisch genoeg bevindt Aleksej Navalny zich in Rusland: in een strafkamp. Daar zit de oppositiepoliticus die Poetin de meeste angst aanjaagt een straf uit van ruim tien jaar, onder meer voor vermeende fraude. Beter dan welke oppositieleider ook, slaagde deze anticorruptie-activist erin om de Russen duidelijk te maken hoe ze worden bestolen door Poetin en zijn clan.

In augustus 2019 probeerde het Kremlin definitief met Navalny af te rekenen door hem te vergiftigen met het zenuwgas novitsjok. Hij ontsnapte echter op het nippertje aan de dood en herstelde in Duitsland. Vervolgens wist hij in een telefoongesprek een van de nietsvermoedende daders te laten bekennen dat hij en zijn collega’s van de binnenlandse veiligheidsdienst FSB het gif in Navalny’s onderbroek hadden gestopt. Na zijn spectaculaire terugkeer naar Moskou op 17 januari 2021 werd Navalny direct gearresteerd. Twee dagen later zette zijn team een spraakmakende video online over een decadent paleis van Poetin.

De mislukte vergiftiging en de video over zijn paleis betekenden een nieuwe deuk in Poetins populariteit. Dit werd mede aanleiding voor de Russische invasie. De oorlog leidt ertoe dat mensen Navalny vergeten, en het legitimeert keiharde repressie van de miljoenen Russen die hij inspireert.

Geen overwinningsroes

De blitzkrieg die Poetin in Oekraïne voor ogen had, is verzand in een slijtageslag. De euforie die Poetin probleemloos op de Kremlintroon had moeten houden blijft uit. Door het uitblijven van die overwinningsroes verandert Rusland in hoog tempo in een totalitaire samenleving. Het regime heeft simpelweg geen andere middelen meer dan repressie om zijn draagvlak te handhaven.

Dit betekent niet dat Poetin, net als Stalin, mensen massaal gaat executeren. In het internettijdperk is het voldoende om Kremlinkritische uitingen door de veiligheidsdiensten te laten volgen en de afzender te straffen. Sinds het begin van de oorlog zijn er al meer dan tweehonderd strafzaken aangespannen tegen anti-oorlogsdemonstranten. Doorgaans bestaat hun ‘misdaad’ uit het uiten van een anti-oorlogskreet op sociale media of tijdens een protest. Op grond van haastig in het leven geroepen wetten op ‘het verspreiden van militair nepnieuws’ en ‘het belasteren van het leger’ kunnen ze een maximale gevangenisstraf krijgen van vijftien jaar.

Door het uitblijven van militair succes zien Russische politicologen een toenemende machtsstrijd binnen de regerende elite in Rusland. Het is echter naïef te hopen dat met de val van Poetin de huidige ‘Lauwe Oorlog’ tussen Rusland en het Westen voorbij zal zijn. Sterker nog, de mensen met de beste kansen om Poetin omver te werpen, zijn de oud-KGB’ers aan zijn zijde.

Mocht Poetin nu, om wat voor onverwachte reden dan ook, vervangen worden, dan is de naam die het vaakst valt die van de voormalige KGB-generaal Patroesjev. De 71-jarige Veiligheidsraad-secretaris is getuige zijn uitspraken blijven steken in de donkerste jaren van de Koude Oorlog. Zo zei hij afgelopen maart over de Oekraïne-oorlog: ‘Als we het hebben over denazificatie, dan is ons doel dat we het bruggenhoofd van het neonazisme vernietigen, dat met behulp van het Westen is gecreëerd aan onze grenzen. De noodzaak van demilitarisatie komt voort uit de dreiging voor Rusland van het met wapens volgepompte Oekraïne, die dreiging is ook te herleiden tot de ontwikkeling en het gebruik van kern-, chemische- en biologische wapens.’

In een wanhoopspoging de Oekraïne-oorlog alsnog tot een succesverhaal te maken en zo de macht van de siloviki aan de top te handhaven, zou deze ultranationalist kunnen doen waarvoor Poetin vooralsnog terugschrikt: een algehele mobilisatie afkondigen en, wellicht, een klein kernwapen inzetten. En dan begint de oorlog pas echt.