Achter elke sterke man staat een sterke vrouw, maar voor mij was er gelukkig ook eentje overgebleven

Mijn vriendin en ik stonden aan de toonbank van een winkel, met allebei een keurig, braaf mondkapje op, toen er met enig gerinkel van de deurbel en zware voetstappen een man binnen kwam lopen, die niet alleen met zijn forse lichaam, maar vooral ook met zijn geest van onbezorgd zelfvertrouwen de hele ruimte in bezit leek te nemen.

‘Zo’, zei hij spottend, toen hij voor ons stond, want mensen zonder mondkapje voelen zich vaak aangesproken door mensen met, beledigd soms zelfs, hoewel dat uit oogpunt van de volksgezondheid beter andersom zou kunnen zijn. ‘Dus jullie hebben allebei een mondkapje op?’

Tja, wat moest ik daar nou weer op antwoorden? Ontkennen had geen zin. Ik ben zo vaak de enige die er eentje draagt, ook op plekken waar het volgens de regeltjes eigenlijk zou moeten, dat ik me er steeds belachelijker mee voel, me er steeds meer voor schaam. Er was een tijd dat ik me veel minder aan de regeltjes hield, zo weinig mogelijk, en ik zou supergraag opnieuw bij de zorgelozen horen, maar ik durf niet meer zo goed.

‘Nou, ik niet’, zei de man, ‘ik hoef niet meer zo’n ding op mijn gezicht.’ Trots wees hij op zijn machtige buik. ‘Ik zit goed. Het zijn altijd de dunnetjes die op de ic belanden.’

Mijn vriendin draaide zich naar hem toe. ‘O ja?’, zei ze. ‘Hoe weet u dat?’ De man lachte schamper, en zei, op een toon alsof hij tegen twee domme, bange mensjes sprak, wat maar voor de helft klopte, ‘dat weet ik gewoon, dat is algemeen bekend, dat heb ik gehoord of gelezen’, een antwoord waar je een klassieke Nederlandse zin doorheen kon horen klinken: ‘Dat heeft op Facebook gestaan.’

‘Volgens mij klopt dat niet’, zei mijn vriendin, correct en opgewekt. ‘Volgens mij zijn het juist mensen met overgewicht die de meeste kans hebben om op de ic te belanden.’ De man keek haar aan. ‘Huh', zei hij, snuivend. ‘En hoe weet jij dat dan zo goed.’ Enigszins triomfantelijk: ‘Werk jij soms op de ic of zo.’

‘Dat niet’, zei ze, nog altijd correct en opgewekt – achter elke sterke man staat een sterke vrouw, maar omdat er nu eenmaal meer sterke vrouwen dan mannen bestaan, was er voor mij gelukkig ook eentje overgebleven. ‘Maar ik zie voor mijn werk wel veel mensen die net van de ic afkomen. En dan zijn ze trouwens wel altijd heel erg dun.’

Even was het stil. De man keek naar zijn buik alsof hij er ineens niet meer zo blij mee was, en daarna naar mij, voor hulp. Maar ja, ik keek wel uit, ik werd zelf drie keer per dag zo in de hoek gezet. Ik had geen medelijden, integendeel. Als ik geen mondkapje had gedragen, had hij kunnen zien hoe ver ik mijn tong naar hem uitstak, al had ik het dan waarschijnlijk niet gedurfd.