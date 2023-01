Achtduizend bezorgklachten op één miljoen kranten is minder erg dan ik dacht

Een ombudsman die bijna eenderde van de ontvangen klachten zuchtend opzij legt in het besef dat hij er toch niets aan kan doen, heeft een eigenaardige baan. Zeker als hij vermoedt dat die klachten gebaseerd zijn op daadwerkelijk ongemak of schade. Toch is dat de realiteit – maar tegelijk een goede reden om in deze eerste rubriek van het jaar nu eens wél in te gaan op klachten waar ik formeel niets mee te maken heb. Want ook wanneer de helft van deze klagers ongelijk zou hebben, heeft de Volkskrant nog steeds iets te leren over de afhandeling van klachten rond bezorging, financiële administratie en digitale toegang tot de krant.

Die zaken vallen onder verantwoordelijkheid van de uitgever; dus niet van de redactie en ook niet van de Ombudsman, die zich volgens zijn taakomschrijving moet beperken tot oordelen over de inhoud van redactionele pagina’s. Voor u, als lezer, maakt dat weinig uit, heb ik gemerkt. De Ombudsman wordt vaak gezien als de instantie waar klachten in hoger beroep worden behandeld als de ‘echte’ klantenservice onbereikbaar is of het probleem niet heeft opgelost. Nog één keer dan: die instantie ben ik niet. Maar net als u ben ik benieuwd naar het waarom van dingen die fout gaan.

Klachten die afgelopen jaar regelmatig binnenkwamen, heb ik voorgelegd aan het hoofd van de klantenservice, die de gelegenheid met beide handen aangreep. Onder haar hoede worden alle klantencontacten afgehandeld van uitgever DPG Media, die naast bijvoorbeeld de Donald Duck en de Libelle ook elf landelijke en regionale kranten uitgeeft, waar de Volkskrant er een van is. Dat levert de klantenservice in totaal 2,2 miljoen telefoontjes of mailtjes per jaar op, waarvan 40 procent gaat over de bezorging.

Over die haperende bezorging is veel geschreven. Zelfs de hoofdredacteur voelde zich vorig jaar genoodzaakt het probleem, veruit de belangrijkste reden voor een opzegging, te behandelen. Elke niet-bezorgde krant is er één te veel, maar de onderliggende cijfers vind ik verrassend. Bijvoorbeeld afgelopen december (week 50) waren in een groot deel van het land de straten en stoepen zwaar beijzeld, toch levert zo’n rampdag slechts drieduizend bezorgklachten op van Volkskrant-abonnees. Over die gehele week waren er 8.221 Volkskrant-bezorgklachten op 1.010.634 Volkskrant-bezorghandelingen (het aantal keren dat de krant die week in de brievenbus moet vallen). Dat is minder erg dan ik dacht.

Stemrobot

Sinds oktober neemt het aantal bezorgklachten af, constateert de klantenservice. De 1.000 euro wervingsbonus voor bezorgers heeft effect gehad, waarmee bewezen is dat het wel degelijk uitmaakt hoeveel je die medewerkers betaalt. Ook heeft het bedrijf geleerd tijdig te communiceren met abonnees wanneer in hun wijk een probleem ontstaat, wat lezers op prijs blijken te stellen. Een oude les uit crisismanagement: mensen willen weten waar ze aan toe zijn.

Sommige lezers ergeren zich aan de stemrobot die ze aan de lijn krijgen bij bezorgklachten. Aan die machine kan geen vraag worden gesteld of een afwijkend probleem worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor mailen naar de klantenservice: het formulier is strak ingericht, met weinig ruimte voor afwijkende klachten of opmerkingen.

Dat klopt, erkent de chef. Maar het systeem is slimmer dan men denkt. De robot herkent bijvoorbeeld abonnees die vaker hebben geklaagd, en zorgt ervoor dat zij alsnog een mens aan de lijn krijgen, hoewel dat op piekmomenten lang kan duren. Klagen na 16.00 uur vergroot de kans op menselijk contact aanzienlijk.

Lezers klagen massaal over de afwikkeling van niet-bezorgde kranten. Het alsnog nabezorgen van zo’n krant was decennialang onderdeel van de service, maar is jaren geleden afgeschaft. Daarna stuurde het bedrijf een bon op waarmee de abonnee een los exemplaar in de winkel kon halen. Vervolgens kwam de regel dat het abonnement bij niet-bezorging een dag werd opgeschort: aan het eind van de periode kwam er één dag extra bij. Maar, vroegen klagers, wat heb ik daaraan als ik tot mijn laatste snik abonnee hoop te blijven?

Tegenwoordig wordt een bedrag per niet-bezorgde krant in mindering gebracht op de factuur. Ook daardoor voelen sommigen zich echter gedupeerd, want zelf een los exemplaar kopen ter compensatie is veel duurder. Het bedrijf ‘denkt na’ over het opnieuw introduceren van vouchers waarmee de klant zelf een krant kan halen. Dat zou (naast digitaal lezen) volgens mij een goede oplossing zijn. Het bedrag dat nu op de factuur wordt gecompenseerd, is een gemiddelde van diverse soorten abonnementen die worden verkocht. Het kan inderdaad, zoals wordt geklaagd, iets minder zijn dan de abonnee heeft betaald.

Goedkope aanbieding

Abonnees die zijn gelokt met een goedkope aanbieding klagen over het automatisme waarmee dat na afloop wordt omgezet in een duurder, regulier abonnement. ‘Stiekem’, vindt een lezer dat. Maar dat staat uiteraard vermeld in de eerste aanbieding, reageert de chef. Verder is het een zakelijk handigheidje. Wie eerst een brief krijgt, haakt nu eenmaal vaker af. Om dezelfde reden krijgen abonnees geen brief of mail als de prijs van een abonnement wordt verhoogd. Dat wordt bekendgemaakt in de krant zelf. ‘En als die nu niet bezorgd is?’, reageert een boze lezer. Dan heeft het bedrijf toch aan zijn wettelijke verplichting voldaan.

Tot aan de Ombudsman wordt geklaagd over het verdwijnen van Topics; de website voor abonnees waarop tot vorige maand een selectie van artikelen uit dertien Vlaamse en en Nederlandse kranten te lezen was. Sommige lezers hebben ooit gekozen voor een abonnement dat ‘Volkskrant plus Topics’ werd genoemd. Kan de helft van die service zomaar worden opgezegd? Dat geldt voor slechts enkele duizenden abonnees, is het antwoord, en zij hebben daarover wél netjes een brief gekregen. Volgens het bedrijf is de kwestie daarmee juridisch voldoende afgehandeld. Zelf vind ik dat nogal kil. Over een vervangende service wordt nog nagedacht.

Een van die gedachten betreft de optie om met één abonnement op meerdere krantensites te kunnen inloggen. Daarmee zou de uitgever volgens mij veel lezers een plezier doen, en tegelijk waardevolle informatie binnenhalen voor het klantenprofiel voor gepersonaliseerde advertenties dat men zelf nogal belangrijk vindt. Hoewel ook dit formeel niet het terrein is van de Ombudsman, heb ik in een eerdere column uitgelegd dat zulke profielen inderdaad worden gemaakt. De privacy lijkt mij beter geregeld dan bij Google en Facebook, maar met een mail aan privacy@dpgmedia.nl kunt u desgewenst bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing en dergelijke.