Accu bijna vol? Stuur de afnemer een berichtje

Een elektrische auto staat te laden in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Gemeente kan nog steeds niets doen tegen laadpaalklevers? De stroomleverancier denk ik wel: software en voorwaarden aanpassen, zodat wanneer accu’s bijna vol zijn (vermindering van stroomafname is meetbaar), de afnemer een berichtje krijgt. Zodra niet binnen een bepaald aantal minuten is afgekoppeld, het tarief logaritmisch verhogen.

Gemeente moet dit juridisch toch als eis (in gunning van laadplaatspaal) kunnen borgen? Ook dat vervolgens een parkeerwacht bij de stroomleverancier parkeerkosten bij een x-aantal minuten ‘kleeftijd’ (zichtbaar gemaakt op het display van de laadpaal) kan ­verhalen met eindbedrag van die ‘logaritmische verhoging’?

Moet toch niet veel voeten in de aarde hebben, of ben ik nu naïef?

M. Vollenberg, Dieren

Fraai

Max Pam brengt een aantal fraai geformuleerde beledigingen uit de jaren zestig in herinnering.

Het dodelijke ‘Kippendrift’ betreffende de maatschappijkritische tirades van Peter Schat in die periode, mag hier niet ontbreken.

Dick W. van Dijk, Eenrum

Film

Wat een prachtige reportage van Joris van Casteren over ‘meneer S.’ en dichter Jan Kal . Hoe beide heren tot elkaar komen omdat ze bedonderd zijn door dezelfde vrouw. Dat het afzien van een tweede kopje espresso voorkomt dat ze omkomen bij de bomaanslag op het station van Bologna in 1980. Hoe de rijke erfgenaam ’S’ door zijn rijkdom niet tot studeren komt en afglijdt naar armoede en een daklozenbestaan. Ja, het leven is een pinguïn; het kan raar lopen.

Benieuwd of iemand hier een film van gaat maken.

Ronald Gertsen, Voorschoten

Intelligentie

Wat wordt er weer veel geschreven over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Met als recente uitschieter weer het gekrakeel rondom Chat GPT.

Prachtig hoor, al die slimme it-technologie. Maar laten we toch vooral niet uit het oog verliezen dat we anno 2023 nog steeds niet in staat zijn om de gedupeerden van de toeslagenaffaire snel te helpen. Wat nou slimme it-technologie?

George Herber, Heemskerk

Flexibel

In de column van Aleid Truijens wordt min of meer een lans gebroken voor de zzp-ers in het onderwijs. Ze kent mensen, zo schrijft ze, die met grote opluchting hun baan hebben ingeruild voor flexibel werk. Met als één van de grote voordelen dat je minder hoeft te vergaderen en niet wordt ingezet voor extra-klussen. Prima inderdaad om niet mee te hoeven praten over de vorderingen en de problemen van de leerlingen en mogelijke oplossingen. Uitstekend ook om niet meer mee te hoeven vergaderen over bijvoorbeeld het verbeteren van het onderwijs op jouw school.

En eveneens heel goed dat je niet mee hoeft met het uitstapje naar Schiphol met die po-klas uit Amsterdam-West. Hoef je ook geen extra moeite te doen voor bijvoorbeeld ­kinderen uit problematische gezinnen voor wie die paar kilometer naar Schiphol al een prachtige schoolreis is. Je bent flexibel en dus veel beter uit.

Arjan Krijgsman, Zaandam

Zweden (1)

In het Volkskrant-commentaar wordt gesteld dat de Navo zich niet moet laten ringeloren door Erdogan. Ik zou het zelf chanteren noemen, maar vooruit.

Zweden en Finland geven de EU de ideale gelegenheid om eenheid te ­tonen, dat we een echte Unie zijn. De EU moet zeggen ‘kom aan één van ons en je komt aan de hele EU’. Erdogan buitenspel, Poetin heeft het nakijken.

Leon Rodenburg, Scheveningen

Zweden (2)

Een oude truc uit de juristerij past hier wellicht goed: richt NAVO II op waar Zweden en Finland meteen lid zijn, inclusief alle landen die al voor hun deelname hebben gestemd.

Inge van Dorsser, Amersfoort

Geduld

Jarenlang sjoemel je als landbouw­sector - met medeweten en steun van de overheid – met de Europese mest­regels. Zolang, dat het wel een ongeschreven grondrecht lijkt te zijn geworden.

Als Brussel dan eindelijk meedeelt, dat het geduld nu toch echt op is en dat de regels moeten worden nageleefd, vallen LTO Nederland en ­Agractie (blind voor hun eigen rol in het geheel) van hun stoel en eisen, dat de fraudeurs worden gecompenseerd. Na de Nederlandse vlag zetten ze nu dus ook de werkelijkheid op haar kop.

P. Daanen, Amsterdam

Prijzen

Op feestjes, bij de kapper, op straat. Overal gaat het over prijsverhogingen en over hoe men aan het bezuinigen is op energie. Dat laatste is natuurlijk een positief gevolg van de uit de pan gerezen, maandelijkse betalingen aan onze energiemaatschappijen. Bij de supermarkt blijven de prijzen ook steeds maar stijgen, op alle fronten. En er zal toch gegeten moeten worden.

Prijzen blijken wel omhoog te kunnen vliegen, maar je ziet ze zelden of nooit dalen. Heel snel werden mensen overvallen door torenhoge maandlasten, maar nu de energieprijzen al een tijdje aan het dalen zijn, zeggen diezelfde energiebedrijven: ‘Wij passen onze prijs pas eind maart, begin april aan, want we hebben de energie duur moeten inkopen.’

Maar dan is daar opeens toch een lichtpuntje. Bij de kruidenier die op de kleintjes let zijn weer tulpen te koop. Fijn, dat voorjaarsgevoel. En zoals elk jaar ook nu weer twee bossen voor vijf euro. Joepie, meteen kopen. Thuisgekomen wil je ze in een vaas gaan zetten. Je knipt het papier open... Nee, niet weer! Hoezo? Acht tulpen liggen je treurig aan te kijken: ‘Sorry, we weten het, vorig jaar waren we nog met z’n tienen.’

Gemma Eerdmans, Nuenen