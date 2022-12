Absurd dat Frans Klein doorwerkt

Die Frans Klein is toch ook een doerak, hè? Weet u nog dat hij zijn functie tijdelijk had neergelegd om het onderzoek naar de misstanden bij DWDD niet in de weg te lopen? Klein was jarenlang VARA-baas toen Matthijs van Nieuwkerk zijn redactie er met gescheld, getier en vernedering onderhield. Terwijl de ene na de andere redacteur ziek werd, deed Klein er niets aan.

Hij zou talloze klachten genegeerd hebben en het wangedrag hebben getolereerd. Volgens sommigen waren de wanpraktijken bij het programma hem als eindbaas nog meer aan te rekenen dan Van Nieuwkerk zelf. Daarom had hij na het beruchte Volkskrantartikel zijn excuses kunnen aanbieden en opstappen, maar dat doen mensen die gehard zijn in het behouden van leidinggevende functies zelden (zie Rutte). In afwachting van een onderzoek dat de NPO zelf gaat houden, maar dat uiteraard wel volstrekt onafhankelijk is, legde hij zijn functie tijdelijk neer. ‘Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek.’

Schappelijk dat Klein even pas op de plaats maakt om het onderzoek (in opdracht van de NPO) naar de misstanden waarvoor hij uiteindelijk verantwoordelijk was, niet in de weg te lopen. Maar nu komt het gekke: Klein was helemaal niet weg. Hij bezocht vorige week een fancy media-evenement in Londen à raison van 1.300 euro per deelnemer. Tegen verbaasde andere Nederlandse deelnemers zou hij hebben verklaard dat hij immers ‘maar tijdelijk uit functie was’. Dat kun je lezen als: ‘Ik moet dit even uitzingen, ik kom terug en ik ben nog steeds de machtigste man van de NPO.’ Dit verhaal hebben journalisten van BNR gehoord van iemand die anoniem wil blijven ‘uit angst voor mogelijke zakelijke repercussies’. Zo werkt dat dus bij de publieke omroep.

De NPO heeft het verhaal inmiddels bevestigd. ‘In overleg heeft hij deze week nog wel zijn al langer geplande bezoek aan Content Londen afgelegd om als toehoorder de ontwikkelingen op zijn vakgebied te volgen.’ Geen speld tussen te krijgen: het was al langer gepland en hij was toehoorder. Waar maak je je druk om? Misschien beoordeelt hij volgende week nog wel een programmavoorstel als dat al langer gepland stond. Moet je niet te zwaar aan tillen, joh.

Maar wat nu als je een van die redacteuren was die ziek is geworden door DWDD? Dan voel je je nu toch keihard uitgelachen? De baas die hier allemaal verantwoordelijk voor was, kan het geen zier schelen hoe jij je voelt. Denk je dat hij zich een tripje naar Londen door de neus laat boren voor jou? Tuurlijk niet. Uit alles blijkt dat Klein ervan uitgaat dat hij, zodra dit rapport uitkomt (hét instrument van politici die uitstel willen), gewoon weer aan de slag kan. ‘Ik ben maar tijdelijk weg.’ Arrogantie en dedain ten top.

Na mijn vorige column kreeg ik veel bijval van omroepcollega’s. Maar weinigen durfden in het openbaar hun steun te betuigen. Het zou zomaar slecht kunnen zijn voor je carrière. Dat geldt ook voor de anonieme bron die Frans Klein in Londen had gezien. Bang voor zakelijke repercussies. Maar, even hoogdravend: dit is de publieke omroep, verdomme. Hoeder van de democratie. Van deze angst moeten we af.