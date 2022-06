Abri na abri gooien de voetbalvedettes hun reputatie te grabbel

Er zijn dagen waarop het makkelijk is om niet aan Wesley Sneijder te denken, maar voor dat soort dagen moet je tegenwoordig wel binnenblijven.

‘Transfertje maken? Kom dan!’, roept Wes station na station, halte na halte, abri na abri. Je hoort het hem nog zeggen ook, op dat snaakse toontje van de Rolex-dragende klasse. De voormalige aanvoerder van Oranje is niet alleen; hij staat tussen Wim Kieft, Andy van der Meijde en Sjaak Swart. Samen zijn de oud-profvoetballers de ‘ambassadeurs’ van het online-gokbedrijf Betcity.

Over een kleine maand zou deze genante geldschepperij verleden tijd moeten zijn. Minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind besloot in maart al tot een verbod op BN’ers in reclames van online-gokbedrijven, eind juni gaat de beperking in. Niettemin kondigde Betcity in april nog gewoon trots ‘de transfertjes’ van Kieft, Swart en Sneijder aan, moedwillig doof voor de zorgen in de politiek en samenleving.

Het is nog maar een half jaar geleden dat online gokken in Nederland werd gelegaliseerd. En in die luttele maanden hebben we kunnen zien waar een naïef geloof in de zelfregulerende kracht van een sector waarin extreem veel geld omgaat, toe leidt. Het aantal reclames op televisie en internet explodeerde, en nam pas een beetje af toen de Tweede Kamer in december in een aangenomen motie opriep tot een algeheel verbod op reclames voor online gokken. Sander Dekker, destijds minister van Rechtsbescherming en allround brekebeen, vond dat te ver gaan. De markt moest de kans krijgen ‘even goed uit te trillen’. Tegen reclame was-ie niet, alleen tegen reclame gericht op kwetsbare groepen zoals jongeren en ex-verslaafden. Die lopen kennelijk nooit langs een abri.

Over honderd jaar kunnen historici promoveren op deze episode als summum van decadent nihilisme. Een periode waarin een goed idee – áls mensen online gokken, dan liever legaal – door de imperialistische driften van de aanbieders transformeerde tot een groter maatschappelijk gevaar dan gokken al was. Een periode ook waarin oud-voetballers, mannen die ooit op een voetstuk stonden of nog altijd staan, zich van hun slechtste, onbenulligste kant lieten zien.

Het blijft onwerkelijk. Andy van der Meijde had een gokverslaafde vader, zijn moeder deed zelfs een zelfmoordpoging vanwege de schulden. Die tragische familiegeschiedenis weerhoudt de oud-international er niet van reclame te maken voor online gokken. Wim Kieft praat in interviews open over zijn jarenlange strijd tegen drank en drugs – en tóch laat hij zich betalen door Betcity.

Wesley Sneijder worstelde eveneens met de drank, maar zijn inspanningen voor het gokbedrijf zijn om nog een reden opmerkelijk: dit is de man die zichzelf als een geboren leider ziet, de man die er prat op ging de aanvoerdersband van Oranje te dragen. Schaamteloos dat hij dat door zichzelf zo gekoesterde imago nu dus inzet om mensen aan het gokken te krijgen. En Sjaak Swart, Mister Ajax die op 83-jarige leeftijd nog even zijn reputatie te grabbel gooit? Idem.

‘Gokken is doorgedrongen tot de haarvaten van het voetbal’, kopte de Volkskrant eind vorig jaar al. Steeds meer voetballers zijn gokverslaafd, meldde de spelersvakbond. Dirk Kuijt vergokte hoge bedragen, Patrick Kluivert kwam door gokken in grote financiële problemen. En dat zijn nog de grote namen die het kunnen lijden. Dat is anders voor de jongere spelers, of gewone mensen met gewone banen. Onderzoeksprogramma Pointer sprak iemand die bij Betcity 40 duizend euro vergokte zonder dat de site ingreep.

Iets meer eergevoel had de vedettes niet misstaan. Gelukkig hoeven wij het nog maar vier weken aan te zien – houd moed.