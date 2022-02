Abolitionist Willem Cornelis Mees bracht hoop en moed

Het zijn de schoonmaakjaren. Waarin grijpgrage mannen eindelijk op het hakblok gaan. De niet-vervolging van Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië ten langen leste zonder schroom wordt geboekstaafd. Eerbiedwaardige instituten na lang dralen boetvaardig medeverantwoordelijkheid erkennen voor het mishandelen van toeslagouders in deze eeuw, of voor het knechten van medemensen in voorbije eeuwen. Vooroplopen in morele kwesties is alleen een Nederlandse liefhebberij wanneer het anderen aangaat, in verre buitenlanden.

Woensdag sloot De Nederlandsche Bank zich aan bij de tijdgeest met de publicatie van een studie naar het eigen slavernijverleden. Anderhalf jaar geleden verzocht de centrale bank om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek; de Leidse historici Karwan Fatah-Black, Lauren Lauret en Joris van den Tol leverden fraai werk.

Er staan boeiende details in. Over de Amsterdamse financiële elite die tot aan haar nek in de overzeese plantagebelangen stond. Over innovatieve financiële producten zoals hypotheken met grond, gebouwen en in slavernij gehouden mensen als onderpand; de waarde van die mensen was nauwkeurig bijgehouden in dikke boeken, ze heetten Cornelis, Mary of Eva en waren soms 200 gulden waard, soms 300, soms meer.

Ook interessant: hoe diverse DNB-bestuurders zich met grote ijver keerden tegen dreigende afschaffing van de slavernij, en hoe ze in 1841 al begonnen te jengelen over een schadevergoeding, mochten het tot onteigening komen. Deze lobby begon al twee decennia voordat Nederland als een van de laatste der slavernijnaties tot afschaffing overging, na jaren vol tegenzin.

De schadevergoedingslobby had succes. Zo kon het komen dat DNB-bestuurder Johannes Insinger privé 255 duizend gulden aan compensatiegelden ontving, het equivalent van zo’n 2,9 miljoen euro. Eén van mijn favoriete passages in Wij slaven van Suriname, het woedende pamflet dat Anton de Kom in 1934 al schreef, gaat ook over het gejammer over die schadevergoeding, omdat er heel veel van de Hollandse centengeest in samenkomt: ‘Toen het eenmaal zover was, ontwaakte echter in het hart van vele plantagebezitters de hebzucht. Hoe – driehonderd gulden zou men ontvangen voor iedere slaaf, en dan te bedenken dat er in de bossen nog honderden marrons rondliepen die eenmaal hun wettig eigendom geweest waren en waarvoor zij thans geen cent zouden ontvangen? Welk een onrechtvaardigheid!’

Maar de mooiste passages uit het DNB-onderzoek gaan over Willem Cornelis Mees, bankpresident van 1863 tot 1884. Hij streed zijn hele leven aan de zijde van Britse abolitionisten, blies de zieltogende afschaffingsbeweging in Nederland nieuw leven in, en richtte een tijdschrift op voor anti-slavernij-artikelen. Hij gebruikte zijn vooraanstaande positie – privilege, vinkjes, hoe zeg je dat tegenwoordig – om bij de koning voor afschaffing te pleiten en om een lans te breken voor fair trade avant la lettre: koffie uit Java kon niet door de beugel zolang daar slavernij bestond.

Mees werd uitgelachen. In correspondentie met een gelijkgestemde vriend werd geklaagd over ‘de opgewekte lagchlust der Amsterdammers’, waarmee de Amsterdamse elite werd bedoeld, die zich tot het bittere einde aan de status quo zouden blijven vastklampen.

Het verhaal van Mees laat andermaal zien dat het argument dat ‘de dingen nu eenmaal zo waren in die tijd’ onzin is. Er zijn altijd mensen die weigeren zich neer te leggen bij ‘dingen die nu eenmaal zo zijn’. Zij zijn de brengers van hoop en moed.