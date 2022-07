Aankloppen bij een andere autocraat voor brandstof is een teken van westerse zwakte

De Amerikaanse president Joe Biden geeft een amicale boks aan Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saoedi-Arabië. Na zijn aantreden beloofde Biden hem als 'een paria' te behandelen vanwege zijn aandeel in de moord op journalist Jamal Khashoggi. Beeld ANP / EPA

Daar stond hij dan. De Amerikaanse president die had beloofd om de Saoedische kroonprins als ‘een paria’ te behandelen, gaf een amicale boks aan Mohammed bin Salman – een beeld dat direct de hele wereld over ging, en pijn deed bij iedereen die mensenrechten en persvrijheid een warm hart toedraagt.

Zeker bij Hatice Cengiz moet het gevoeld hebben als een klap in het gezicht. Zij is de weduwe van Jamal Khashoggi, de journalist die in 2018 op het Saoedische consulaat in Istanboel werd gemarteld, vermoord en in stukken gesneden. De CIA concludeerde datzelfde jaar nog dat de kroonprins hiervoor de opdracht heeft gegeven.

Pijnlijke realiteit

Met deze man zou Biden zich nooit inlaten, zei hij stellig, maar de pijnlijke realiteit is dat alles schuift bij eigenbelang. Toen de inflatie opliep, de energieprijzen stegen, Bidens populariteit daalde en de midterm-verkiezingen naderden, stapte de Amerikaanse president toch op het vliegtuig naar Saoedi-Arabië.

De VS zijn overigens niet de enigen die de koopman verkiezen boven de dominee: maandag zette Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, haar handtekening onder een strategisch energiepartnerschap met Azerbeidzjan - een autocratie die twee jaar geleden nog een bloedige oorlog uitvocht met Armenië, maar ook een land dat Europa mogelijk van extra gas kan voorzien.

Wassen neus

Het tragische is dat de reis van Biden bitter weinig heeft opgeleverd. Volgens optimisten heeft hij de relatie met de Arabische wereld in elk geval nieuw leven ingeblazen, in een periode dat de invloed (of de dreiging) van Rusland, China en Iran in deze regio groeit. Maar het doel op de korte termijn, een belofte van Saoedi-Arabië om meer olie op te pompen zodat de prijzen dalen, is niet gehaald: de kroonprins weigerde iets toe te zeggen. Net zoals de deal met Azerbeidzjan een wassen neus is, want ook hier zijn geen nieuwe harde toezeggingen gedaan.

Behalve dat de reis van Biden een teken is van de tanende macht van de VS, laat het ook zien dat de behoefte aan energie blijft leiden tot zwakte. Terwijl het Westen is geschrokken van de afhankelijkheid van Russisch gas, bedelt het nu bij andere autocraten om brandstof, en is het wederom bereid de ogen te sluiten voor mensenrechtenschendingen – net zoals met Rusland gebeurde.