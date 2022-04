Onlangs werd ik gevraagd om ambassadeur te worden voor een insect. Samen met vier andere ambassadeurs, ‘eveneens bekende Nederlanders’, zouden we dan zoveel reclame maken ‘op de socials’ voor onze eigen, toebedeelde insecten, dat iedereen straks enthousiast zijn stem zal uitbrengen tijdens de verkiezing van het insect van het jaar.

Een eerzaam verzoek, al denk ik bij de term ‘bekende Nederlander’ altijd even aan het commentaar bij het laatste seizoen van Sterrenslag – ‘De bekende Nederlanders zijn te herkennen aan de rode hesjes’, de XXL-frikadel in de snackbar met het kaartje ‘Bekend van TV!’, en aan de hoogbejaarde man in het tehuis die woedend van verontwaardiging uit zijn rolstoel wilde komen en me aanvliegen omdat hem ‘voor de voorleesmiddag een bekende Nederlander was beloofd!’ Gelukkig was hij verlamd.

Aan tafel vertelde ik trots dat ik was aangezocht een insect te vertegenwoordigen. Door Menno Schilthuizen nog wel, schrijver van Darwins peepshow en collega van Freek Vonk. Ik had verwacht dat ze onder de indruk zouden zijn, maar ze keken elkaar schuins aan. Zeker voor de mestkever, zei de een. Of de strontvlieg, grinnikte de ander.

Ben ik heel kinderachtig als ik zeg dat ik teleurgesteld was in het insect dat me was toebedacht, het plasschrijvertje? Ik zag het en dacht: wel ja, waarom niet meteen het poepschrijvertje? Zelfspot heeft zelfverheffing tot doel: kijk eens hoe klein ik mezelf durf te maken? Dat lukt niet als anderen het voor je bedenken.

Ik moest er ook professioneel naar kijken. Net een nieuw boek uit, de hele tijd op pad ermee, Boekenweek voor de deur. Was het verstandig om me juist nu te associëren met het plasschrijvertje? Ik hoorde ze al zeggen als ik ergens binnenkwam. Ha, daar hebben we het plasschrijvertje! De wc is daar hoor! Heb je wel droge kleren mee?

Het liefst was ik iemand die zich neerlegt bij zo’n keuze. Die bij zichzelf zegt: als je je ergens in verdiept, wordt het vanzelf interessant. Maar uitgerekend het plasschrijvertje leek de uitzondering op de regel. Goed, hij heeft horizontale sprieten in zijn ogen, die ze in tweeën verdeelt, zodat hij tegelijk onder én boven water twee halve ogen op prooien en vijanden kan houden. Mooi voor het plasschrijvertje, maar ik heb toch maar gevraagd of ze ook een ander insect hadden. Liefst een zonder poep en plas.

Het groot schrijvertje, werd het nieuwe voorstel, wat een flinke stap was, van plas naar groot; het insect hoefde me ook weer niet te vleien. Konden we er niet gewoon het schrijvertje van maken, zoals in het gedicht van Guido Gezelle – ‘O, krinklende winklende waterding/ met ’t zwarte kabotseken aan,/ wat zien ik toch geren uw kopke flink/ al schrijven op ’t waterke gaan!’ Maar dat was niet ‘soort-specifiek’ genoeg.

’t Groot schrijvertje dus. Schitterend dier. Superbelangrijk. Wat mij betreft, en ik zeg dat niet omdat ik ambassadeur ben, het insect van het jaar. Mag ik rekenen op uw stem?