Aan r/place kun je zien hoe democratische kunst eruitziet: als kleurenkots met heel veel vlaggen

Eensgezindheid bestaat alleen als je iedereen buiten beschouwing laat die het er niet mee eens is.

Hier moest ik aan denken toen ik op het forum r/place keek, op Reddit. Daar is op 1 april iets interessants gestart: er is een virtueel canvas geplaatst van 1000x1000 pixels. Iedereen mag een pixeltje inkleuren. Maar je mag ook andermans pixel ‘overkleuren’. De gebruikers zouden kunnen samenwerken om iets fantastisch te creëren. Maar omdat eensgezindheid niet bestaat, lukt dat niet. Daarom wordt er in kleine clubjes samengewerkt. Vaak besluit zo’n clubje om, o originaliteit, een vlag te maken. Die vlag wordt met hand en tand verdedigd tegen overkleuring van buitenaf.

Na een paar dagen wordt r/place weer afgesloten, en kun je zien hoe democratische kunst eruitziet: als kleurenkots met heel veel vlaggen.

Misschien zegt r/place ook iets over wat de mens is: nationalistisch en alleen in klein verband bereid tot samenwerking. Precies twee eigenschappen die ons zo geschikt maken voor oorlog.