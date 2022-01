Aan onze ontstemde lezers was te merken hoe gepolariseerd het debat over vaccinatie is

Vorig weekend waren sommige lezers ontstemd dat we zoveel ruimte boden aan ongevaccineerden om hun beweegredenen toe te lichten. Gaven we dit tegengeluid niet te veel ruimte? Werd vaccineren zo niet ontmoedigd? Vanaf woensdag wonden sommige lezers zich op over een grap van cartoonist Peter de Wit. ‘Als bewust niet gevaccineerde 69-jarige en reeds jarenlang Volkskrant-lezer, moet me van het hart dat ik meestal geniet van de scherpte van Sigmund, maar onderstaande bijdrage van de heer De Wit als kwetsend heb ervaren.’

Het laat zien hoe gepolariseerd het debat over vaccinaties is. Veel Nederlanders voelen zich slachtoffer. De gevaccineerden omdat ze in een lockdown zitten en gezondheidsrisico’s lopen. De ongevaccineerden omdat ze zich vanwege de QR-code tweederangsburgers voelen.

Als krant zien we het als onze rol om wederzijds begrip aan te wakkeren als de spanningen in de samenleving oplopen. Daarom vonden we het een goed idee om de niet-gevaccineerden uitgebreid te interviewen. Humor en relativeringsvermogen kunnen ook helpen en dus koesteren we onze cartoonisten. In principe moeten over alles en iedereen grappen kunnen worden gemaakt.

Wie Peter de Wit volgt, weet dat hij een liefhebber is van zwarte humor en dat Dokter Sigmund een nihilist is. De cartoon werd echter ook online verspreid, onder Nederlanders die dokter Sigmund overduidelijk niet kenden en ook niet begrepen dat de cartoonist – of om preciezer te zijn: de hoofdpersoon in een cartoon – niet per definitie de mening van de krant verwoordt.

‘Als ik abonnee van deze krant was geweest, dan had ik direct mijn abonnement opgezegd.’

‘Wat een verschrikkelijke krant, het is tijd dat u de code van Bordeaux respecteert, maar daar zit u nu ver vandaan! De directie komt hopelijk voor het gerecht.’

In tijden van polarisatie worden niet alleen cartoons, maar ook koppen snel verkeerd begrepen. Woensdagavond discussieerden we tot laat op de avond met welke kop en welke foto op de voorpagina we het verhaal over het vaccineren van kinderen moesten aankondigen. Aanvankelijk hadden we een close-upfoto van een meisje met een mondkap, met daarboven de tekst ‘Nu zijn de kinderen aan de beurt’. Die combinatie was geen goed idee, concludeerden we al snel, omdat we daarmee impliciet de boodschap afgaven dat dit arme, onschuldige kind het volgende slachtoffer was van de vaccinatiecampagne. Uiteindelijk kozen we een veel neutralere foto en een minder suggestieve kop. In het huidige klimaat kan een krant niet feitelijk en zakelijk genoeg zijn.