Aan het eind van de dag moet ik helaas aan mezelf toegeven dat ik nog net zo kwaad ben als aan het begin

Woedend zit ik op de fiets naar mijn werk. Ik heb slecht geslapen en dat komt door mijn onhebbelijke collega. Of eigenlijk komt het door mezelf: ik reageer op een voor mezelf nogal onbevredigende manier op onaardige mensen. Confrontaties vermijd ik liever. Daarnaast weet ik vaak niet zeker of iemand echt onaardig is, of gewoon niet goed nadenkt. En dat is wel belangrijk, want mensen die niet goed nadenken bedoelen het meestal niet zo. Maar vandaag ken ik geen genade. Vandaag denk ik: dan moet je er maar voor zorgen dat je wat dieper nadenkt.

Tussen mijn huis en de psychiatrische kliniek ligt een heuvel en normaal gesproken moet ik terugschakelen als ik bijna boven ben, maar nu niet. Ik ben zo boos dat ik met gemak naar boven trap. In de kliniek marcheer ik vastberaden door de gangen naar de verpleegpost, daar zit mijn collega. Ze heeft een bloedneus.

Om haar heen staan twee artsen en drie verpleegkundigen. Dat is een voordeel van een medische omgeving: als je iets hebt, schieten er van alle kanten deskundigen te hulp. Ik vraag niet wat er is gebeurd – uitgegleden op de bevroren stoep, hoor ik later – want ik weet al hoe ze aan die bloedneus komt: een corrigerende tik van het universum. Ik begin met het controleren van de medicatie en fluit een lied.

Acht pillen

Emma (42) meldt zich als eerst voor de medicatie. Al haar pillen – acht stuks – stopt ze tegelijk in haar mond, maar de beker water die ik aanreik neemt ze niet aan. Ze probeert de tabletten door te slikken en dat lukt niet – haar gezicht vertrekt in een grimas. De pillen smaken heel vies.

‘Drink gauw wat water, Emma.’

Ze kijkt naar de beker en aarzelt. ‘Maar als ik dat opdrink, wat gebeurt er dan met jou?’

Tijdens het groepsgesprek vertelt Koen (54) over zijn smetvrees. ‘Het gaat nooit helemaal over, maar vroeger was het wel veel erger dan nu’, zegt hij. Vroeger smeerde hij zich helemaal in met zeep. De laag zeep op zijn huid was pas dik genoeg als hij er met zijn vinger in kon schrijven, zoals je op een beslagen ruit kunt schrijven. Het was een beschermlaag.

‘Ik was zo bang dat ik ziek zou worden’, zegt hij, ‘en dat ik dan mijn ouders zou besmetten en daarna het hele dorp en de hele wereld.’

Koen en Emma zijn bang dat anderen iets overkomt. Koen denkt het gevaar af te wenden met zijn zeepritueel en Emma denkt mij te redden door haar water te laten staan; Koen en Emma overschatten gevaar en hun eigen verantwoordelijkheid. Zelf doe ik dat ook weleens. Soms denk ik bijvoorbeeld dat ik niet aan vervelende dingen moet denken, omdat ik daarmee de kans vergroot dat die dingen echt gaan gebeuren. Volgens mij heeft iedereen zulke gedachten weleens.

Gelijkenis

Mijn collega’s en ik spelen een spel: ‘Op welke patiënt lijk jij het meest?’ En dan kan ik moeilijk kiezen. Ik lijk op alle patiënten: aan de basis van elke psychiatrische stoornis ligt een gedachtengang die ik op zich wel herken. Maar anders dan Koen en Emma weet ik dat sommige gedachten irreëel zijn: ze komen wel in me op, maar ik geloof er niet echt in. Dus aan het eind van de dag moet ik helaas aan mezelf toegeven dat ik nog net zo kwaad ben als eerst, want ik geloof ook niet echt dat het universum mijn collega voor mij een bloedneus heeft geslagen.

Gelukkig komt Emma de dag redden. Ze wandelt over de gang in de lage winterzon die door de ramen schijnt en haar een oranje gloed geeft, haar haren geven licht. Ze staat stil bij het bord waarop staat wie er vandaag moeten werken. Met haar uitgestoken vinger gaat ze de namen langs. ‘Die is lief’, zegt ze in zichzelf, ‘die is ook lief.’ En dan, als haar vinger de naam van mijn collega aanwijst: ‘En dat is een bitch.’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.