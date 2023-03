Aan de KNVB nu de vraag: stemmen we voor Infantino of stemmen we blanco?

Nederland boog diep bij het WK in Qatar en lijkt nu weer te gaan buigen voor de Fifa-voorzitter.

Donderdag stemmen de 211 leden van de wereldvoetbalbond Fifa in Rwanda over de nieuwe voorzitter. Er is één kandidaat: de huidige voorzitter. Deze Gianni Infantino is de man die nooit heeft erkend hoeveel doden er werkelijk rond de bouw van WK-stadions in Qatar zijn gevallen, die spelers zou bestraffen met een gele kaart als zij steun aan homo’s zouden betuigen, die het WK van 2030 graag deels aan Saoedi-Arabië wil gunnen, die het voetbal ziet als zijn eigen geldmachine. Aan de Nederlandse KNVB is nu de vraag: stemmen we voor of stemmen we blanco?

Er zijn, zo schreven we in het commentaar op 24 november, een paar manieren voor nationale voetbalbonden om de praktijken van de Fifa af te keuren. Het boycotten van een WK is daar één van - maar dan is het kwaad al geschied en doemt altijd de vraag op of de spelers moeten lijden onder de gebrekkige morele inschattingen van de bobo’s. Het dreigen met het opzeggen van het lidmaatschap van de Fifa is een andere, maar vergt een gecoördineerde opstand. Het minste wat de KNVB kan doen, zo schreven we, is de herverkiezing van Infantino aangrijpen om te laten zien waar Nederland staat.

Infantino, een Zwitserse advocaat, profileerde zich bij zijn aantreden in 2016 als een hervormer. Hij zou de corrupte augiasstal die zijn voorganger Sepp Blatter aan hem had overgedragen uitmesten en laten doorluchten. Van die schoonmaak is weinig terechtgekomen.

Infantino ontsloeg externe toezichthouders, haalde de banden aan met dubieuze leden als Rusland, Qatar en Saoedi-Arabië, en had met elk plannetje dat hij ontvouwde (elke twee jaar een WK, een WK voor clubs, meer wedstrijden bij het WK) steeds drie doelen voor ogen: geld, geld en nog eens geld. Dat hij daar zelf ook beter van dacht te worden werd duidelijk in 2018, toen de Süddeutsche Zeitung en de WDR onthulden dat hij de miljardenrechten wilde verkopen aan een groep aan Saoedi-Arabië gelieerde investeerders, met hemzelf als de de facto directeur.

Westerse landen moeten hun mond houden over corruptie en mensenrechten, vindt Infantino – Europa zou eerst ‘drieduizend jaar lang excuses moeten maken’ voor zijn eigen verleden voordat het zijn morele vingertje heft. Daarmee maakt hij, net als Vladimir Poetin, handig gebruik van de postkoloniale sentimenten in met name Afrika, zijn machtsbasis: daar liggen veel van de kleine landen die allemaal één stem hebben in zijn organisatie, en die met leuke fondsen makkelijk te paaien zijn.

Zo bezien is de Fifa een afspiegeling van de nieuwe wereldorde, waarin het Westen niet langer dominant is en mensenrechten niet zo universeel worden gedeeld als gedacht.

Maar dan nog kun je proberen die waarden te verdedigen. Culturele bescheidenheid hoeft niet tot buigzaamheid te leiden.

Helaas: Nederland boog diep tijdens het WK in Qatar, en lijkt donderdag weer te gaan buigen. KNVB-voorzitter Just Spee heeft, kennelijk namens 1,2 miljoen leden, Infantino al ‘toegezegd’ gewoon op hem te stemmen, zei hij tegen het AD.

Want dan ‘zit je aan tafel, en blijf je invloed uitoefenen’, zei hij. Dat dat onzin is, bleek uit zijn volgende antwoord: ‘De tijd dat we altijd onze zin kregen, is echt voorbij. Dat zullen we moeten accepteren.’

Het zou zo mooi zijn als Nederland als belangrijk voetballand niet de koopman maar de dominee eens liet gelden. KNVB, zeg nee, en stem blanco tegen Infantino.