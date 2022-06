Aan alle aspirant-huisartsen: laat je niet gek maken. Het vak is prachtig

Huisarts Frederieke Pijbes van Huisartsenpraktijk Praktijk Meijman & Pijbes in Amsterdam Nieuw-West helpt haar assistentes. Beeld Joris van Gennip

Laat ze niet verzuipen

Wat hebben de columns van Rinske van de Goor (24 juni) en Danka Stuijver (22 juni) me geraakt. Als partner van een huisarts zie ik de bovenmenselijke prestaties die worden gevraagd. En hoe steeds meer op het bordje van de huisarts wordt gelegd, en vervolgens ook nog de geldkraan wordt afgeknepen, zodat de kosten voor de huisarts toenemen.

Hoe de arbeidstijdenwet voor huisartsen niet geldt. Als praktijkhouder ben je contractueel verplicht tot het doen van diensten na je lange reguliere werkdag. Hoe groter je praktijk, hoe meer diensten. Zzp’ers hebben die verplichting niet, want zijn geen praktijkhouder. Geen wonder dat het zo goed als onmogelijk is opvolgers te vinden voor praktijken.

Praktijken sluiten wegens gebrek aan opvolging of omdat de huisarts het vertrouwen verliest in een toekomst met een meer menselijke maat. Ik maak me zorgen, zowel over mijn echtgenoot als over de toekomst van toegankelijke huisartsenzorg. Ik sta vrijdag 1 juli op het Malieveld bij de protestmanifestie voor huisartsen. Laat ze niet verzuipen!

Yvonne Hesse-Monzón, Leeuwarden

Gewoon doen

Als huisarts en huisartsenopleider volg ik de berichtgeving over de actieweek. Huisartsen vragen aandacht voor de tekorten aan personeel, de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en de vele extra’s die op hun bord worden geschoven, zoals vaccinaties, zorg voor vluchtelingen en de toenemende zorg voor chronisch zieken en mensen met psychiatrische problemen.

De berichten maken me strijdbaar én geïrriteerd. Strijdbaar, omdat ons vak inderdaad kampt met forse uitdagingen. Het is goed dat we daarvoor aandacht vragen. Dat is in het belang van de patiënt. Maar het stoort mij dat de berichten soms voorbij gaan aan de prachtige kanten van ons beroep. Huisarts is het mooiste vak ter wereld. Als huisarts sta je heel dicht bij de patiënt. Het komt op jou aan erachter te komen: wat wil iemand? Waar is iemand bang voor? Hoe kan ik het beste helpen?

De huisarts als solist, in zijn eentje verantwoordelijk voor de hele praktijk? Dat achterhaalde beeld is deel van het probleem. Het is een vak dat je samen uitoefent. Samen met de verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en assistenten vormen wij de eerstelijns zorg in Nederland.

En het is een vak in ontwikkeling. Dat zie ik dagelijks als opleider. Opleiden gebeurt in samenwerking met aspirant-huisartsen, het opleidingsinstituut en de huisarts-opleiders. Alle drie werken hard aan een opleiding die huisartsen in staat stelt het vak langdurig en met plezier uit te oefenen. Huisartsen die dankzij hun opleiding sterk zijn geworden en zo het vak met plezier uit kunnen oefenen. Die kunnen anticiperen op wat er in de maatschappij en in de zorg gebeurt en daarbij in staat zijn keuzes te maken.

Ik wil als huisarts de ruimte kunnen geven die iedere persoon in mijn spreekkamer nodig heeft. Als we daarvoor naar het Malieveld moeten, dan moet dat. Maar ik wil ook van de daken schreeuwen hoe mooi het vak is en hoe zeer het alle moeite waard is.

Daarom: laat je als aspirant-huisarts niet afschrikken door de protesten. Wees welkom in het mooiste vak dat er is. We zullen je wegwijs maken in de wondere wereld tussen boek en bed, tussen wetenschap en praktijk. En we bereiden je ook voor op die werkdruk, de administratie en de maatschappelijke vragen.

En daarna? Daarna begint het echte leren. Want ons vak zal blijven veranderen. Welkom in de praktijk.

Jaap Wynia, huisarts te Amsterdam en voorzitter van de LHOV, de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging.