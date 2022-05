A British Horror Story laat zien dat een heel land zich een rad voor ogen liet draaien door Jimmy Savile

Een halve eeuw lang was Jimmy Savile een vanzelfsprekende verschijning in heel Engeland: hij was een van de populairste dj’s van het land en presenteerde klassieke tv-programma’s als Top of the Pops en Jim’ll Fix It.

‘Iedereen was door hem verblind’, vat een van de sprekers in de Netflix-documentaireserie Jimmy Savile: A Britsh Horror Story het bondig samen. Savile zelf noemt Groot-Brittannië ‘een grote huiskamer’, een huiskamer waarin hij voortdurend het hoogste woord heeft.

Net zoals het in het echt ging duurt het in A British Horror Story tamelijk lang voor de daadwerkelijke horror aan bod komt, en dan nog in bescheiden mate. Het gaat de makers niet om wat Savile zijn talloze kwetsbare slachtoffers aandeed of wat hem bezielde, maar om hoe een man praktisch onder het oog van een heel land tientallen jaren de vreselijkste misdrijven kan plegen. Het is nauwelijks voor te stellen hoe zó veel tekenen werden genegeerd, hoe zo veel mensen zich gewillig lieten manipuleren, hoe zo veel journalisten genoegen namen met de kruimels van excentriciteit die Savile hen toewierp en hoe hoge politici en het koningshuis zich door hem lieten adviseren. Hoe iemand zó hoog kon klimmen dat vallen onmogelijk werd. Hoe, kortom, een heel land zich een rad voor ogen liet draaien door één man.

Prinses Diana, prins Charles en Jimmy Savile. Beeld Netflix

Vijftig jaar lang vertolkte Savile de rol van nationale dorpsgek met verve. Hij was een stripfiguurachtige man van wie niemand wist waar hij woonde of wat hij in zijn vrije tijd deed, of hij relaties had, of gevoelens. Op de eindeloze hoeveelheid archiefbeeld doet hij denken aan de Willy Wonka-vertolking van Gene Wilder: een eenzame, onberekenbare clown. Angstaanjagend is de scène in het ontbijtprogramma van Selina Scott. Wat je ziet, is een flirterige uitwisseling tussen een populaire presentator en een maffe beroemdheid; wat je hoort is het commentaar anno 2022, waarin Scott beschrijft wat ze op dat moment voelde: ongemak, zenuwen, angst. Pas als je haar getuigenis hoort, zie je het: Savile domineert, dirigeert en manipuleert elk gezelschap waar hij deel van uitmaakt en dwingt de anderen mee te spelen in het spel waarvan alleen hij alle regels kent. En pas als je weet wat pas na Saviles dood duidelijk werd, hoor je hoe vaak hij bij leven tussen de regels door al een aanzet tot een bekentenis gaf.

A British Horror Story, geregisseerd door Rowan Deacon, bewandelt het parkoers van de klassieke reconstructie-misdaaddocumentaire, waarin bijvoorbeeld de achterbakse trucs van een meesteroplichter worden ontrafeld, of het gladde gazon van een moordzuchtige maniak in vijf afleveringen grondig wordt omgespit. Veel meer dan een portret van een emotieloze manipulator die zich aan kwetsbare kinderen vergreep, is dit een portret van een samenleving die zo’n behoefte had aan iets moois dat het lelijks vijftig jaar lang consequent genegeerd kon worden.