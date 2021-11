5D Blu-Ray is (niet?) de toekomst

Het ge-kkggggtt-brrrrp van op internet inloggende modems, letterlijk nummers draaien op draaischijftelefoons, of het gekraak en getik van het uitlezen van floppydisks: ouderwetse technologie maakt soms net zo nostalgisch als een mooi lied of oude foto’s.

Er is dan ook weinig dat het verloop van de tijd beter illustreert dan de vooruitgang van onze technologie. Denk aan VHS-banden en je bent plots in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. DVD en Blu-Ray? Het begin van deze eeuw. En denk aan allerhande abonneediensten, van Disney+ tot Apple TV, die films met de hoogste resoluties naar je 4K-televisie laten stromen en je bent gearriveerd in het hier en nu. Wie heeft er immers nog een schijfje nodig, wanneer je alles gewoon uit de cloud kan plukken?

Maar wat als dat ene schijfje straks net zoveel informatie bevat als 10 duizend Blu-Rays? 500 terabyte per stuk. De totale filmbibliotheek van Amazon Prime én Netflix op een enkel schijfje. Dat is de aanlokkelijke belofte van een nieuwe opslagtechniek die natuurkundigen onlangs beschreven in het vakblad Optica.

‘Vijfdimensionale opslag’, noemen ze hun vinding zelf. Omdat de technologie gegevens niet alleen afleest uit de driedimensionale structuur van gaatjes in een schijfje, maar omdat het óók informatie haalt uit de draaiingsrichting (4) én de felheid (5) van het licht dat je erop schijnt.

Tijdens een eerste experiment persten de onderzoekers 6 gigabyte aan gegevens op een stukje glas van tweeënhalve vierkante centimeter. Het uitlezen van die informatie ging bovendien best aardig, met een nauwkeurigheid van tussen de 96,3 en 99,5 procent. En met wat trucs krik je dat naar verwachting verder op richting de honderd procent.

Breekt nu dus definitief het tijdperk van de super-Blu-Rays aan? Voorlopig nog niet. Het probleem met de nieuwe technologie is namelijk het schrijven. Of, in lang vervlogen techjargon, het ‘branden’. Dat gaat vooralsnog namelijk tergend traag, met zo’n 225 kilobytes per seconde. Je zou er dan al snel zo’n 57 jaar over doen om één schijfje van 500 terabyte te vullen. Kun je voorlopig toch echt beter streamen.

‘Schrijfsnelheid is voor ons een grote uitdaging’, zei onderzoeker Yuhao Lei daarom met het nodige gevoel voor understatement tegen populairwetenschappelijk weekblad New Scientist. Met een beetje geluk kan het zo’n vier keer sneller, maar echt veel schiet je daar nog altijd niet mee op.

Toch is de huidige versie van de technologie al wel 75 keer sneller dan de voorganger uit 2017. Als de ontwikkeling op hetzelfde tempo doorgaat, betekent dat dat we zo’n schijfje in 2033 gewoon in een uurtje branden. Mocht het zover komen (dat is uiteraard nog zeer de vraag), dan vervult die rode ‘N’ van Netflix ons straks wellicht met eenzelfde soort nostalgie als de Nokia 3310, zoekmachine Altavista, of die snerpende toon van het ouderwetse inbelmodem.