50Plus blijft weg bij de presentatie van het eigen jubileumboek

Het had een jubileumfeestje moeten worden, zo was het anderhalf jaar geleden bedacht. Met reden: 50Plus stond op tien zetels in de peilingen, eindelijk was er geen intern gedoe. Alleen, de vrede bleek van korte duur en de verkiezingsuitslag - één zetel - leek in niets op de peilingen. En nu is het jubileumboek ook helemaal niet geworden wat de opdrachtgever ervan had verwacht.

Zodoende is er woensdagmiddag geen 50Plusser te bekennen in het achterzaaltje van het Haagse etablissement Dudok, als daar Ouderenstrijd, de bewogen geschiedenis van 50Plus van Joep Boerboom wordt gepresenteerd.

Wie er wel is: Henk Krol. Die heeft zijn handen vrij nu de B & B in de bossen van Best die hij na zijn Kamerlidmaatschap begon, in de soep is gelopen. Maar ja, Krol is niet meer van 50Plus. Sterker, dat deze ‘ziekelijk aandachtsverslaafde leugenaar’ aanwezig is en een toespraak mag houden, was voor anderen reden niet te komen, zo blijkt uit een mail die de uitgever voorleest.

Het boek is medegefinancierd door 50Plus, dat ermee wilde uitpakken als de partij een onvermijdelijke factor zou zijn geworden bij de formatie, of wellicht zijn eerste bewindspersonen kon vieren. Het siert het partijbestuur dat ze de handen niet hebben afgetrokken van een zo onflatteuze geschiedschrijving, al schijnen daar advocaten aan te pas zijn gekomen. Zoiets past ook bij de cultuur van een partij die alle interne narigheid gul met de buitenwereld deelt. De auteur was verbaasd over de openhartigheid van de partijleden die hij sprak.

Zet alsjeblieft niet Henk Krol op de voorkant, had Jan Nagel nog gezegd. De uitgever besliste anders: Krol verkoopt, dat is algemeen bekend. Op de omslag van het boek staat dus het afgewende hoofd van Krol, met naast zich een fel kijkende Nagel.

Er zijn meer partijen waar ze geregeld ruziën. Bij SP, CDA en Denk kunnen ze er ook wat van. Over de ruzies bij FvD gaan nog schitterende boeken geschreven worden. Maar 50Plus spant de kroon. Ruzie is er de natuurlijke staat van zijn. Overal gebeurt wel eens wat, maar bij 50Plus gebeurt nooit niks, en zelden gaat het er om de inhoud.

Van elke pagina van Ouderenstrijd komen ze je tegemoet: de met de pers gedeelde mailtjes, de gelekte notulen, voorgekookte vergaderingen, rechtszaken. Het buitenspel zetten, manipuleren, weglopen, zogenaamd vergeten, niet uitnodigen. Met chantage, achterklap, schimpscheuten, scheldpartijen, verdachtmakingen, valse beschuldigingen, slaande deuren en gestuntel. Illustratief citaat van Jan Nagel: ‘Wij zullen stoppen met ruzie. Wie dat niet doet, krijgt ruzie met mij.’ Je zou het boek willen sealen om de kwade dampen binnen te houden.

Nu Boerboom de gebeurtenissen nog eens op een rijtje heeft gezet, hier en daar gelardeerd met een pikant citaat - ‘Léonie is lui, onbekwaam en kletst maar wat.’ (voorzitter Geert Dales over Kamerlid Sazias) - is de conclusie onontkoombaar: 50Plus is opgetrokken uit ruzie.

Hoe kan het dat aimabele burgers als Norbert Klein of Martine Baay-Timmerman, eenmaal aangeraakt door het 50Plus-virus, veranderen in vileine, complotterende opportunisten? Dat figuren die van nature al een hard hoofd hebben - Geert Dales, Liane den Haan - bij 50Plus finaal uit de bocht vliegen?

De ingrediënten zijn als volgt: het begint met partijoprichter Jan Nagel - door Dales ‘een badeend’ genoemd - , een politiek ondernemer die zichzelf een groot strategisch inzicht toedicht en delegeren toch echt iets voor anderen vindt. Dan Henk Krol, door Nagel met ‘onze knuffel-Henkie’ aangeduid, als uithangbord voor zijn ideeën. Vervolgens een stroom veteranen uit het politieke en maatschappelijke leven, allemaal met de wijsheid in pacht, zeeën van tijd en een fikse dosis bewijsdrang. Dat vindt elkaar in een partij met een amper verankerde en gedeelde ideologie. Het resultaat is een heksenbrouwsel zoals in de Nederlandse politiek zelden is vertoond.

Krol bedelft in zijn feestrede de auteur onder de complimenten. Hij ziet er materiaal in voor een successerie en vindt 50Plus spannender dan The Wire, House of Cards en Borgen samen. Daarbij ziet hij wel iets essentieels over het hoofd: voor drama heb je identificatie nodig, of minstens enige empathie met de hoofdrolspelers. Dat maken ze bij 50Plus heel lastig.