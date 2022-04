42 of 28 procent voor Le Pen scheelt nogal

Marine Le Pen komt aan bij haar partijbureau nadat ze het in de tweede ronde moest afleggen tegen Emmanuel Macron. Beeld REUTERS

Er is met zorg gereageerd op het percentage van 42 procent stemmers op Marine le Pen afgelopen zondag bij de Franse presidentsverkiezing. We zijn hierdoor geneigd te denken dat 42 op de 100 Fransen er extreemrechtse opvattingen op nahoudt.

Dit geeft een vertekend beeld. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken stonden 48,7 miljoen Fransen ‘ingeschreven’, wat ze moeten zijn om aan de verkiezing te mogen meedoen. Zij die dat niet zijn, blijven ‘onder de radar’. In 2017 waren dat er zowat 5 miljoen. Van de 48,7 miljoen ingeschrevenen bleef 28 procent weg, ofwel 13,6 miljoen. Le Pen kreeg 13,29 miljoen geldige stemmen, dat is 27,27 procent van het ingeschreven electoraat.

Die afgerond 28 procent is mij nog altijd te veel, maar wél een stuk minder dan haar uitslag van 42 procent suggereert. En me dunkt dat 28 op de 100 minder dramatisch is dan 42 op de 100. Waarmee gezegd wil zijn dat als Le Pen in 2027 wéér meedoet, zij in nog altijd een veel groter ingeschreven electoraat achter zich moet zien te krijgen dan dit keer. Er is dus nog hoop voor 2027.

Wouter van Oorschot, Amsterdam

100

Gaarne wil ik Frans Barleeus (100 jaar oud) voordragen als de volgende Dichter des Vaderlands. Zijn gedichten (waaronder Oude Rijkdom als topper) zijn zeer helder, bevatten liefde, geweldige humor en veel levens­ervaring. Hoeveel dichters ontberen dat niet en verzanden in gezwollen en onbegrijpelijke volzinnen?

Frans heeft maar één negatief vinkje: hij leest De Telegraaf. Maar dat vergeef ik hem: zijn gezichtsvermogen is waarschijnlijk de oorzaak. Die chocoladeletters kan ik, 80-jarige, ook beter zien dan de kleine lettertjes in de (papieren) Volkskrant.

Jan van der Klooster, Almere Haven

Lezen

Applaus voor het Jongerenmanifest dat pleit voor een schoolvak Nederlands waarbij jongeren weer gaan lezen en schrijven.

Als oud-docent Nederlands denk ik regelmatig terug aan de methode die de sectie Nederlands op mijn vroegere school toepaste. Per week was één lesuur Nederlands simpelweg een lees­uur. Iedereen had een boek bij zich en drie kwartier lang werd er alleen gelezen.

In het klaslokaal heerste de sfeer van een ouderwetse leeszaal. Er was een enkele leidinggevende die een wenkbrauw optrok en kribbig opmerkte dat ze toch ook wel thuis konden lezen, maar leerlingen hadden verrassend weinig kritiek.

Tiny Rutten, Veldhoven

Alledaags seksisme

Vaak moet ik lachen of op z’n minst glimlachen om de opmerkingen van mannen in de Kroniek van Alledaags Seksisme. Ik zie er de humor van in. Val ik als vrouw hiermee mijn eigen sekse af? Het zij zo.

Tannie van Eck, Oude Tonge

Nationale trots

Yascha Mounk pleit voor een nationale trots die minderheden niet uitsluit. Een inspirerende tekst komt hier uit de inauguratierede van George W. Bush (2001): ‘Amerika is nooit verenigd door bloed, geboorte of land. We zijn verbonden door idealen die ons voorbij onze achtergrond voeren, ons boven onze belangen uit tillen en ons leren wat het betekent om een burger te zijn. Aan ieder kind moeten deze principes worden bijgebracht. Iedere burger moet ze in acht nemen. En iedere immigrant die deze idealen omarmt, maakt ons land meer, niet minder, Amerikaans.’

Jaco Mijnheer, Amsterdam

Foute vrouwen

Gelukkig kan dat. Fout zijn in de ­Tweede Wereldoorlog en dertig jaar later een Zilveren Griffel winnen, zoals Margriet Oostveen schrijft in haar column (26/4). Want het gaat om de kwaliteit van het kinderboek dat Tonny Vos-Dahmen von Buchholz schreef, niet om haar foute verleden.

Saskia Licht-Wories, Hengelo

Elaine, Lindsey, Jessica

Max Verstappen wint de Laureus Award voor sportman van het jaar. Minder verguld was ik met het artikel dat hierover in de krant verscheen, waarin zestien namen van sporters genoemd zijn: allemaal mannen. Was het zo moeilijk de sportvrouw van het jaar, Elaine Thompson-Herah, ergens te noemen? Of een van de sportlegendes die óók deel uitmaken van de Laureus-academie, zoals skiester Lindsey Vonn of atlete Jessica Ennis -Hill? Toegegeven, die academie zelf blinkt ook niet bepaald uit in diversiteit, maar laat de Volkskrant dat onrealistische beeld van de sportwereld dan niet klakkeloos bevestigen.

Marloes Schrijvers, Rotterdam

Shell

‘Milieudefensie wil bestuurders Shell persoonlijk aansprakelijk stellen voor klimaatschade’, kopt de krant. Ik weet niet wat Milieudefensie bezielt, maar het lijkt mij ongepast alleen bedrijven als Shell of hun bestuurders verantwoordelijk te houden voor de klimaatschade. Ook wij als consumenten zijn hier debet aan; per slot van rekening kopen wij de eindproducten, zoals de door Shell geproduceerde benzine. Politiek, bedrijven en consumenten zijn samen verantwoordelijk voor de klimaatschade en alleen samen kunnen we er verandering in brengen.

Jo Coerwinkel, Leuth