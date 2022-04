37 dagen na de invasie heeft Zelenski’s toespraak in de Tweede Kamer een coördinator gebaard

Zevenendertig dagen nadat Vladimir Poetin zijn oorlog tegen Oekraïne opvoerde met raketten op Kyiv, kondigde Wopke Hoekstra aan dat hij ‘een coördinator’ gaat aanstellen voor de Nederlandse sancties tegen Rusland. Het wordt ’iemand met gewicht’.

Zevenendertig dagen. Om lezers tegemoet te komen die vragen ‘schrijf eens iets positiefs’: dat is snel als je het vergelijkt met hoe lang toeslagenouders op erkenning door de overheid moesten wachten.

In de afgelopen zevenendertig dagen zijn Oekraïense steden tot puin gebombardeerd, miljoenen op de vlucht geslagen, vermoedelijk oorlogsmisdaden gepleegd. Er zijn ‘keiharde sancties’ aan Rusland opgelegd en – positieve insteek! – Nederlandse ministeries zijn daar heel druk mee geweest. Papier schuiven, lucht verplaatsen, zwaluwstaarten.

Dat laatste is een woord dat de minister van Buitenlandse Zaken hanteerde toen hij donderdag aan de Tweede Kamer moest uitleggen waarom Nederland sukkelt met het opleggen van sancties. En hoe het mogelijk is dat godbetert de Belgen ons niet alleen voorbijhollen met het aanpakken van misstanden op de arbeidsmarkt, maar ook met het bevriezen van oligarchengeld.

Of dat echt zo is, valt niet eens met zekerheid te zeggen. Want de Belgen koesteren hun Russische diamanten.

Bovendien was er op het ministerie van Buitenlandse Zaken tot donderdag (zesendertig dagen na de invasie) geen overzicht van in Nederland aan de ketting gelegde boten, dichtgeplakte brievenbussen, bevroren banktegoeden, op de vingers getikte advocaten, in de haven tegengehouden goederen of andere resultaten van het sanctiebeleid. Donderdagavond werd de informatie alsnog inderhaast bij elkaar geharkt, voorzien van de disclaimer dat het ‘heel ingewikkeld’ is om hier andermans geld aan te houden, tenzij het een toeslagenouder betreft.

Daarom komt er ná het weekend, veertig dagen na de invasie, een coördinator ‘om de boel strak te trekken’. Welkom in het land waar de minister zo druk is met het aansturen van aanjagers, coördinatoren en task forces, dat hij geen tijd over heeft om zelf de boel strak te trekken. De oligarcheneuro’s liggen allang te zonnen op de Kaaimaneilanden, maar wellicht kan iemand Volodimir Zelenski het heugelijke nieuws brengen dat zijn toespraak in de Tweede Kamer een coördinator van gewicht heeft gebaard.

Hopelijk kan deze coördinator ook een blik werpen op de oude Europese sancties uit het begin van deze oorlog in 2014. Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico dook daar onlangs in, samen met De Groene Amsterdammer, en concludeerde: het wemelt van de inbreuken op die sancties – leveranties van materiaal en techniek bij de bouw van de beruchte Krimbrug bijvoorbeeld, ook vanuit Nederland. Niemand kwam voor de rechter. En in de Volkskrant reconstrueerden Michael Persson en Tom Kreling onlangs hoe het advocatenkantoor Houthoff de directeur van een bestrafte Russische bank van dienst was.

Misschien kan de coördinator ook blootleggen waaróm het zo moeilijk is Russisch vermogen in Nederland te volgen. Uitleggen dat dit niet het gevolg is van een natuurramp, maar van politieke keuzen om een financiële hub te zijn, ook voor viezig geld. Waardoor banken lang niet hebben hoeven weten wie hun klanten waren. Kopstukken van deze financiële hub zijn vooraanstaande leden van de samenleving. In zijn rechtsstaatrubriek in NRC memoreerde Folkert Jensma dat de Houthoff-advocaat die de Russische staat terzijde stond in de zaak tegen Joekos – een door de staat kapotgemaakt bedrijf omdat de eigenaar het Kremlin niet beviel - onlangs is benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad.

De coördinator van gewicht krijgt het zo druk dat hij zelf een coördinator zal moeten aanstellen.