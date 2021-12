2G is nu niet de uitweg, erkent ook het kabinet, maar wat wordt dan de nieuwe strategie?

Minister De Jonge kiest eieren voor zijn geld: het 2G-beleid gaat even in de ijskast, in de hoop dat het later wel steun krijgt. Maar wat is nu dan de strategie?

In antwoord op alle kritiek dat het in Nederland ontbreekt aan een coronastrategie voor de lange termijn – waardoor het gejojo tussen beperkingen en versoepelingen hier wel erg heftig is – had het kabinet sinds begin november een antwoord paraat: eerst kregen we nog even wat beperkingen, maar die tijd zou worden gebruikt om het coronatoegangsbeleid wettelijk verder vorm te geven, inclusief het 2G-principe: wie dan nog niet gevaccineerd of genezen was, kon de toegang worden ontzegd tot risico-locaties.

Dat moest voldoende zijn, dacht het kabinet, om de rondgang van het virus te ‘vertragen’ en de samenleving open te houden. ‘Op die manier doen we wat we allemaal willen, namelijk zo min mogelijk schade aanrichten met de maatregelen die we moeten nemen om dat virus onder de duim te krijgen’, aldus minister De Jonge op 12 november.

De eerste pijler van die strategie zeeg twee weken later al ineen. Er kwam een avondlockdown bovenop. De tweede pijler staat nu ook te wankelen: maandag besloot het kabinet om het er met 2G voorlopig niet op te wagen in de Tweede Kamer. Het draagvlak is te broos nu de ChristenUnie vrijwel zeker afkerig is en de PvdA hevig twijfelt. De rest van de oppositie is simpelweg tegen. Pas in januari keert het plan terug op de politieke agenda.

Dat is slecht nieuws voor de ondernemers in de horeca en de cultuursector die nog de stille hoop koesterden dat ze met 2G de feestdagen in konden, maar misschien niet zulk slecht nieuws voor de coronastrategie. De Jonge gaf maandag schoorvoetend toe dat hij de twijfels van de oppositie eigenlijk gewoon deelt: hij weet niet of 2G wel echt gaat helpen nu het virus ook onder gevaccineerde mensen zo snel rondgaat en niemand nog weet hoe de nieuwe omikronvariant zich gaat gedragen. Bovendien kan de coronapas hooguit een hulpmiddel zijn voor enkele sectoren, maar niet de weg naar de uitgang uit deze aanhoudende crisis.

Een veel ambitieuzer testbeleid, een versnelling met de boostervaccinaties en een beter plan voor de capaciteit van de ziekenhuizen zetten waarschijnlijk meer zoden aan de dijk. Daarover doen al veel goede ideeën de ronde, ook bij de oppositiepartijen die De Jonge straks toch weer nodig heeft voor zijn 2G-plan. Dit is een uitstekend moment voor hem om daar zijn voordeel mee te doen.