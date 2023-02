22 brieven van één lezer in een weekeinde lijkt me iets te veel

Waarom is mijn brief niet geplaatst? Ontevreden briefschrijvers halen verhaal bij ombudsman Jeroen Trommelen. Het antwoord is vaak simpel: te veel aanbod.

‘Geachte ombudsman, ik voel mij miskend door de brievenredactie van de Volkskrant. Natuurlijk vindt iedereen zijn of haar brief de ‘grootste positieve bijdrage aan Nederland’, maar die van mij over windenergie op het land voldoet aardig aan deze omschrijving. Toch wil uw redactie hem niet plaatsen en ook niet uitleggen waarom niet.’ Aldus een lezer, in de week dat de brievenrubriek wél drie bijdragen had over Caroline van der Plas en over de correcte benaming van het gootje tussen de neus en de bovenlip, maar niet die van hem over ‘een ander type windmolen’ dat alle bezwaren tegen het huidige type in één keer zou wegnemen.

Alleen al vanwege de beperkte ruimte vallen de meeste bijdragen voor de brievenrubriek af. Dagelijks ontvangt de brievenredactie gemiddeld tussen zestig en tachtig bijdragen en ten tijde van grote gebeurtenissen vaak veel meer. De veelgelezen rubriek wordt beheerd door ervaren redacteuren, die in een doordeweekse krant ruimte hebben voor zes tot acht brieven per dag naast twee grote opiniestukken. Ergo: 90 procent sneuvelt. De meeste briefschrijvers leggen zich daarbij neer, maar een minderheid eist genoegdoening en gaat in beroep bij de ombudsman. Alle eerdere ombudslieden hadden daar al mee te maken en schreven erover.

‘De stuitende praktijk bij de brievenredactie is dat er nauwelijks ruimte is voor tegengeluid dat niet door de gekleurde D66/GroenLinks-zeef komt’, is de overtuiging van een lezer, die de krant niet haalde met zijn betoog dat de Volkskrant te veel ruimte biedt aan voorstanders van excuses voor het slavernijverleden. ‘Onder het mom van ruimtegebrek worden bijdragen die de opinieredacteur niet welgevallig zijn, rücksichtslos door de shredder gehaald terwijl juist die wisselwerking van redactie en lezer zo belangrijk is.’ Net als veel andere afgewezen briefschrijvers veronderstelt hij het bestaan van een zwarte lijst van mensen met een onwelgevallige mening.

Vragen om verantwoording

Anderen nemen hun verlies maar vragen verantwoording. ‘Ik stuur al vijftig jaar brieven naar de krant. Ik vind van veel dingen iets en hoop met mijn mening dingen te veranderen, discussie aan te zwengelen, mensen aan het denken te zetten’, schrijft een lezer die de afgelopen vijf jaar zo’n tien brieven in de Volkskrant geplaatst wist te krijgen. ‘De frustratie ontstaat doordat je eigenlijk nooit uitleg krijgt waarom een brief niet geplaatst wordt. Onwillekeurig kijk je dan wat kritischer naar de wel geplaatste brieven en dan snap je helemaal niet meer hoe de redactie keuzes maakt.’

De brievenpagina. In een doordeweekse krant is ruimte voor zes tot acht brieven. Beeld Lina Selg

Over die selectie valt inderdaad wel iets te zeggen. Maar eerst het idee dat de ombudsman de beroepsinstantie zou zijn van de lezers- en opinieredactie: dat is niet zo. Het is aan de brieven- en opinieredactie om te beoordelen welke variatie van brieven een aantrekkelijke lezerspagina oplevert. De perfecte mix, zeggen de betrokken redacteuren, bestaat uit goed geformuleerde, bondige brieven met interessante of verrassende zienswijzen over zowel lichte als zware actuele onderwerpen, liefst geschreven door mannen én vrouwen. De keuze kan per dag verschillen en is per definitie subjectief. De afgewezen brieven die ik onder ogen krijg, lijken me niet beter of origineler dan andere. En mede vanwege het grote aantal mails en brieven zie ik het ook niet als een plicht voor de brievenredactie om elke afwijzing inhoudelijk te motiveren. Misschien is het wel verstandig dit letterlijk op te nemen in de automatische antwoordmail: over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Het Volkskrant-protocol kent regels voor brieven en opiniestukken, maar die gaan over andere zaken. Zo mogen brieven niet gebruikt worden als verkapte rectificaties. Eventuele redactionele fouten moeten in de krant zelf worden rechtgezet omdat anders de vraag kan blijven hangen of het daadwerkelijk een fout was. De identiteit van gastauteurs moet door de redactie worden gecontroleerd om te voorkomen dat in feite anonieme bijdragen worden geplaatst. Ook moeten briefschrijvers zich houden aan de feiten. Wanneer ze verwijzen naar (nieuws)feiten of citaten, moeten die correct en verifieerbaar zijn. De feitencheck is een van de redenen waarom brieven soms worden geweigerd. Soms is de verwijzing naar feiten onduidelijk of vaag. Dat verhoogt de kans op plaatsing niet. ‘Bij twijfel niet doen’, is de regel op de brievenredactie.

Een zwarte lijst hanteert de redactie niet, bezweren de redacteuren. Enkele decennia geleden heeft zo’n lijst volgens de overlevering wel bestaan. Auteurs die scholden of beledigden, kwamen daarop terecht en haalden dus nooit meer de krant. Destijds had de redactie één redacteur voor lezersbrieven, naast collega’s die de grotere opiniestukken voor hun rekening namen. Nu gaat dat alles per toerbeurt, waardoor vanzelf steeds nieuwe afwegingen worden gemaakt. Zelfs de post van een handvol querulanten wordt nog steeds geopend.

Veelschrijvers

Voor sommige lezers blijkt brievenschrijven een wekelijkse of dagelijkse hobby. Voor hen is het een wedstrijdje om er zo veel mogelijk geplaatst te krijgen. Soms is eenderde van het aanbod afkomstig van deze veelschrijvers. Enkele van hen schrijven vrijwel dagelijks. Een presteerde het om binnen één weekeinde 22 brieven aan de redactie te sturen. Dat lijkt me een dwangstoornis waarvoor de brievenredactie niet als therapeut hoeft op te treden. Veelschrijvers worden gerantsoeneerd, zegt de redactie. ‘Maar soms zitten er nu eenmaal goede of interessante brieven tussen.’ Het regelmatig opvoeren van dezelfde auteurs wekt bij mij echter de indruk van een inhoudelijk te mager aanbod aan brieven.

Dat sluit aan op de ietwat sombere ervaring van de betrokken redacteuren: de hoeveelheid brieven neemt toe, maar de gemiddelde kwaliteit ervan niet. Een mailtje is snel geschreven. In het kielzog van praatprogramma’s op radio en tv is bij sommige auteurs wellicht de indruk ontstaan dat meningen niet hoeven worden onderbouwd. Maar de deur staat nog steeds open voor iedereen. Of de auteur een voorbijganger, vaste lezer of Volkskrant-abonnee is, checkt de redactie niet. ‘Het gaat om de kwaliteit van de brief.’

Anders dan over (niet geplaatste) brieven, krijg ik nooit reacties over opiniestukken. Die zorgen vaak voor een levendig en goed geïnformeerd debat, hoewel het me opvalt dat diverse bijdragen ook geruisloos voorbijgaan. Bijvoorbeeld omdat ze vooral voorspelbare argumenten van een belangenvertegenwoordiger bevatten. De redactie zegt dit soort bijdragen liever te vermijden, net als voorspelbare en eenzijdige betogen van politici. Sommige twijfelgevallen halen niettemin de krant. Komt dat door de schrale debatcultuur in Nederland? Wie weet, maar mogelijk speelt mee dat ook grote opiniestukken gratis moeten worden aangeleverd. Dat maakt het voor de redactie moeilijker zelf interessante debatten te organiseren en deskundige, goed schrijvende auteurs voor een bijdrage te benaderen.