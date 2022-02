22-02-22 was de dag dat de NPO de gifkraan opendraaide

De eerste uitzending van aspirant-omroep Ongehoord Nederland ontpopte zich vanaf de eerste minuut als een megafoon voor kwaadaardig absurde desinformatie.

Een bijzondere dag, dinsdag 22-02-2022. Het NOS Journaal besteedde een heus item aan de datum dat de nullen en tweetjes zo’n geinige reeks vormen. Ook om een andere reden, geen journaal-item waardig, was de 22ste het gedenken waard: als de dag die de geschiedenis ingaat waarop de Publieke Omroep de gifkraan opendraaide. De eerste dag dat omroep Ongehoord Nederland (ON) de journalistieke code van de NPO aanrandde die nauwkeurige, zorgvuldige, onafhankelijke en onpartijdige berichtgeving zou moeten waarborgen.

ON-oprichter Arnold Karskens (links), geflankeerd door FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, in Ongehoord Nieuws van omroep Ongehoord Nederland. Beeld ON

Het debuut van rancuneus Nederland zag het licht rond het middaguur, in het onsamenhangende praatprogramma Ongehoord Nieuws. Vanaf de eerste minuut ontpopte het zich als een megafoon voor kwaadaardig absurde desinformatie: niet Poetin was de agressor in Oost-Oekraïne, maar de Navo en de EU. De Russische annexatie was niets anders dan zelfverdediging, betoogde ON-oprichter en borsttrommelend oorlogsverslaggever Arnold Karskens: de Amerikaanse president Biden is de ware hitser die ‘door bepaalde krachten’ wordt aangestuurd.

Misschien krabt de zendercoördinator, de kwaliteitsbewaker van NPO1, zich achter de oren bij het duo Arlette Adriani en Ahmed Aarad dat Ongehoord Nieuws leidt. Hun gebrek aan professionele distantie (Aarad duidde Forum-boegbeeld Baudet amicaal aan met ‘Thierry’) zou evenwel zijn laatste zorg moeten zijn. Zijn eerste: leugenachtigheid en stemmingmakerij, powered by – nooit gedacht dat ik dát nog eens zou zeggen – onze belastingcenten. Met dank aan mannenbroeder Arie Slob.

’s Avonds toonde Nieuwsuur wat serieuze journalistiek vermag. Met een verslag van Oost-Europaverslaggever Michiel Driebergen, die, vlak bij het Donbas-front, een door separatistische aanvallen vers verwoeste straat en een brandende elektriciteitscentrale registreerde. Hij moest rennen voor zijn leven en eindigde zijn reportage in een schuilkelder. Gert-Jan Dennekamp, gestationeerd in Kiev, getuigde van de toenemende bezorgdheid aldaar. ‘Kinderen oefenen vluchten naar de schuilkelder. Ze lopen met z’n tweeën naast elkaar en hebben een sticker met hun bloedgroep op de rug.’

RTL4's Jinek, vergeleken bij ON doorgaans eveneens een toonbeeld van betrouwbare informatievoorziening, had minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken te gast, die repte van de grote eensgezindheid onder zijn westerse ambtgenoten over sancties tegen Rusland. Ook de in Oekraïne geboren actrice Victoria Koblenko was aangeschoven, die juist haar, invoelbare, woede over het gebrek aan westerse daadkracht met moeite verbeet. Ze had zich verbaasd over de KLM, die bij de oplopende spanningen de vluchten op Kiev had gestaakt. Verkeerd vroegtijdig signaal, vond Koblenko: als het echt gevaarlijk zou worden, zou Oekraïne het luchtruim zelf wel sluiten. Even vergeten hoe passagiersvlucht MH17 in Oost-Oekraïne is geëindigd.

Arnold Karskens zou de vernietiging van MH17 met een Russische Buk-raket in het ON-panel waarschijnlijk uitleggen als een vorm van zelfverdediging, want, zoals hij ’s middags al uitlegde, ‘Rusland is nou eenmaal een supermacht die een buffer nodig heeft’. Dat gaat hij zijn kersverse collega’s van de Publieke Omroep bij de eerste postcoronaborrel vast nog piekfijn uitleggen. Moeten die niet in de schuilkelder zitten, natuurlijk.