1.675 kinderen - een update. ‘Hij heeft een laptop nodig. Zoiets kunnen we dus niet betalen’

Het is bijna een jaar geleden dat toeslagenslachtoffer Karin van Opstal vertelde over haar uit huis geplaatste kinderen, en het vermoeden uitsprak dat er mogelijk honderden kinderen van toeslagenslachtoffers uit huis waren geplaatst. De honderden kinderen bleken er eerst 1.115, toen 1.675. Nederland was geschokt. Kamerbrede verontwaardiging en de slachtoffers mochten aanschuiven in elke talkshow.

Deze zomer was het eerste goede nieuws dat het Ondersteuningsteam van 30 procesbegeleiders inmiddels twee kinderen weer naar hun ouderlijk huis heeft kunnen begeleiden.

Van Opstal is intussen ‘geen stap verder’ gekomen. Casussen zoals de hare, waarin de kinderen lang uit huis zijn geplaatst, zitten muurvast. Ze werd twee keer benaderd door het Ondersteuningsteam maar haar wantrouwen is groot. Ze wil een meer onafhankelijke partij en is daarin niet de enige. Slachtoffers hebben een ‘institutioneel verraadtrauma’ aan de toeslagenaffaire overgehouden, betoogde hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter al.

Instanties die gezinnen moesten helpen en beschermen tegen onrecht en willekeur, brachten juist ontwrichtende schade toe. ‘Elk contact met overheidsinstanties kan voor deze ouders als een ‘trigger’ werken, waardoor hun trauma wordt gereactiveerd en psychische klachten weer toenemen’, aldus de Ruiter. ‘Daarom is het van cruciaal belang voor het herstel van vertrouwen in de overheid dat de ‘reparatie’ onafhankelijk wordt belegd.’

Rouw

Van Opstal is in de rouw. Onlangs overleed haar moeder, steun en toeverlaat in haar jarenlange strijd. Haar laatste wens, om al haar kleinkinderen te mogen zien voordat ze stierf, werd tot haar verdriet niet ingewilligd door Jeugdzorg. Het zou niet in het belang zijn van de kinderen.

Strijdbaar is Van Opstal nog steeds. Ze wil naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens. ‘Dat ik geen contact mag met mijn kinderen omdat ik volgens Jeugdzorg een slechte moeder ben is één ding, maar mijn kinderen hebben ook een recht op contact met elkaar. Ze hebben een moeilijke jeugd gehad en dit is een mensenrecht.’

Ook in de compensatie van het bedrag dat ze in de toeslagenaffaire verloor, zit geen schot. Haar zaak is vooralsnog naar 2023 overgeheveld. Ze werkt net als haar man zes dagen per week. Ze leven nog steeds onder bewind en hebben 100 euro per week te besteden. En nu slaat de inflatie ‘megahard’ toe. Een van haar twee jongste kinderen, die zij wel zelf heeft mogen opvoeden, gaat naar de middelbare school. ‘Hij heeft een laptop nodig. Zoiets kunnen we dus niet betalen.’

Een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of kinderen van toeslagenouders uit huis zijn geplaatst vanwege de ontstane schulden, wordt intussen niet uitgevoerd, vertelde Bart Tromp, de rechter en universitair docent die aanvankelijk bij dat onderzoek betrokken was, onlangs. De Raad voor de rechtspraak wil zelf onderzoek doen. De slager die zijn eigen vlees keurt, volgens Tromp. Iets wat de Raad voor de Rechtspraak uiteraard met klem weerlegt.

Zomer

Toeslagenslachtoffers Jurn en Gerda Deceuninck gingen wel in zee met het Ondersteuningsteam. Deze zomer hebben ze hun kinderen een paar uur per maand mogen zien. ‘We hadden zo’n mooie zomer kunnen hebben met onze meiden. Gewoon: dagjes uit, spelletjes doen, samen naar de speeltuin. Je mist je kinderen dag na dag, minuut na minuut.’

Toen ze gebukt gingen onder de stress die de toeslagenaffaire zou gaan heten, verzochten ze zelf Jeugdzorg de zorg voor de kinderen een tijdje over te nemen. ‘Vrijwillige hulp.’ Dochters Nora en Zoë waren toen een zuigeling en 1 jaar. Maar het vrijwillige kader werd omgezet in een gedwongen kader. Nu zijn ze 8 en 9.

Een kleine overwinning hebben ze wel behaald. ‘De rechtbank heeft in onze casus gelukkig wel ingestemd met het opstellen van een verklarende analyse.’ Een onafhankelijke klinisch psycholoog analyseert hierbij de probleemsituatie in de breedte, waarbij het vertrekpunt is wat de ouders en de kinderen nodig zeggen te hebben om weer bij elkaar te komen.

Traag

Hereniging tussen ouders en kinderen die slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal geschiedt tot nu toe beschamend traag. Deze gezinnen hebben het recht op begeleiding, op heling. Men moet alles op alles zetten zodat deze kinderen tenminste nog een deel van hun jeugd kunnen opgroeien bij hun door toedoen van de overheid straatarme, maar liefhebbende ouders. En de les uit het toeslagenschandaal voor helpende jeugdhulp bij schrijnende armoede? Geld. Geen gezinsontwrichting.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.