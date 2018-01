Zweedse kerk wil toegankelijker worden en maakt Jezus onzijdig

Onderdrukking van de vrouw

Volgens Mogren is de mannelijke identiteit van Jezus Christus door heersers gebruikt om de macht van de man over de vrouw te legitimeren. Door van Jezus in theologische zin een onzijdig persoon te maken, valt de religieuze rechtvaardiging weg onder de onderdrukking van de vrouw, vindt Mogren.



Het woord hen is in Zweden al langer aan een opmars bezig. In kranten lees je het vaker op plekken in de zin waar vroeger automatisch 'hij' zou zijn gebruikt. Bijvoorbeeld ter verwijzing naar de piloot (in de zin van alle piloten) - ook vrouwen oefenen dit beroep immers uit. Daarnaast gebruiken rechters het woord als ze in algemene zin verwijzen naar een dader (gärningsman in het Zweeds). 'Hij' gebruiken, dat vinden ze stigmatiserend.