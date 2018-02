Zwaarste bombardement op Damascus sinds jaren kost aan 130 personen het leven

Gewonden onder puin

Terwijl Oost-Aleppo in puin werd geschoten, was de burgerbevolking maandenlang verstoken van primaire levensbehoeften De bombardementen op Damascus. © AFP

Op videobeelden uit het gebied is te zien hoe hulpverleners gewonden vanonder het puin vandaan trekken. Anderen zoeken in het donker wanhopig naar overlevenden. Volgens het Observatorium waren het de dodelijkste dagen in het gebied sinds 2015. In Oost-Ghouta, eigenlijk een verzameling wijken en dorpen, wonen zo'n 400 duizend mensen.



De escalerende strijd kan een herhaling worden van het humanitaire drama dat zich in 2016 afspeelde in de noordelijke stad Aleppo. Staffan de Mistura, de VN-gezant voor Syrië, heeft daar dinsdag voor gewaarschuwd. Terwijl Oost-Aleppo in puin werd geschoten, was de burgerbevolking maandenlang verstoken van primaire levensbehoeften. De verovering van Oost-Aleppo was de grootste overwinning van het regime van president Bashar al-Assad sinds het begin van de burgeroorlog in 2011.



Oost-Ghouta wordt al wekenlang door het regime bestookt. Volgens oppositiebronnen heeft het leger de afgelopen dagen versterkingen aangevoerd. Dat, tezamen met het opvoeren van de bombardementen, wekt de indruk dat een grootschalige poging van het regime aanstaande is om het sinds 2013 belegerde gebied in handen te krijgen.