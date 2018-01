Zuid-Korea wil topoverleg met Noord-Korea na verzoenende woorden Kim Jong-un

Kernwapenvrij

'Wij kijken ernaar uit om zaken te bespreken met Noord-Korea die beide landen aangaan', aldus de minister. 'De regering is bereid te praten met Noord-Korea, ongeacht de tijd of locatie. Cho zei dat Zuid-Korea had overlegd met de VS over de handreiking van Kim aan Seoul.



China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, verwelkomde de stappen van beide landen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing biedt het overleg in Pammunjom onder andere de mogelijkheid om in de toekomst 'het schiereiland kernwapenvrij te maken'.



De snelle positieve reactie van de regering-Moon wordt niet door iedereen in Zuid-Korea gewaardeerd. Chun Yung-woo, een voormalige nationale veiligheidsadviseur, betwijfelt of Noord-Korea serieus wil praten over het verminderen van de spanningen tussen beide landen. Kim zei in zijn toespraak namelijk ook dat Noord-Korea zich dit jaar gaat richten op het uitbreiden en perfectioneren van het kernwapenarsenaal. 'De regering moet maatregelen nemen om te voorkomen dat het in een val trapt van Kim Jong-un', aldus de oud-adviseur.



De verzoenende taal van Noord-Korea is mogelijk ook bedoeld om verdeeldheid te zaaien onder de belangrijkste buurlanden, zoals China, Japan en Rusland. Pyongyang zou zo nieuwe internationale sancties willen dwarsbomen. 'Het is altijd makkelijker om solidair met elkaar te zijn als Noord-Korea zich slecht gedraagt', aldus Daniel Russel, tot april de belangrijkste Amerikaanse diplomaat in Oost-Azië.