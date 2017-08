Drie raketten uit Noord-Korea landen in de Japanse Zee

Guam

Guam: Dit is het eiland dat Noord-Korea in het vizier heeft voor een raketaanval.

Sinds het begin van het presidentschap van Donald Trump zijn de spanningen tussen Noord-Korea en de VS geëscaleerd, met sterke taal van beide kanten over mogelijke militaire optredens.



Eerder deze maand leek de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een stapje terug te doen: hij zou het gedrag van de VS afwachten voor hij verdere beslissingen neemt over het eventueel afvuren van raketten richting de VS, aldus een verklaring. Eerder had hij gedreigd Guam aan te vallen, een eiland in de Grote Oceaan dat onderdeel is van de VS. De Amerikaanse minister van Defensie liet toen weten dat de VS terug zouden schieten, mocht het zover komen.



De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is niet blij met de oorlogstaal van Trump en zijn minister, hij heeft laten weten dat alleen Zuid-Korea geweld mag gebruiken op het Koreaanse schiereiland. Andere landen moeten volgens Moon toestemming krijgen van Zuid-Korea voor ze tot actie kunnen overgaan.