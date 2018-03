Zuid-Korea: Noord-Korea is bereid te praten met VS over verwijderen kernwapens

Opmerkelijk snel

De twee landen hebben ook afgesproken dat Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar eind april zullen ontmoeten. De ontmoeting zal plaatsvinden in de gezamenlijke veiligheidszone aan de grens. Het is pas de derde keer dat leiders van beide landen elkaar ontmoeten. Voorafgaand aan dat gesprek zullen Kim en Moon tenminste één keer telefonisch contact hebben.



De afspraken zijn het resultaat van een opmerkelijk snel proces van toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, dat begon nadat Kim begin januari liet weten dat zijn land wilde deelnemen aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Na een serie onderhandelingen aan de grens stuurde Noord-Korea in februari atleten, officials en cheerleaders naar het zuiden. De zus van Kim Jong-un kwam naar de openingsceremonie en nodigde Moon uit voor een topontmoeting in Pyongyang. Dat de twee elkaar nu aan de grens zullen zien, is een compromis. De twee eerdere topontmoetingen, in 2000 en 2007, vonden plaats in Pyongyang.



Een delegatie van ambtenaren onder leiding van veiligheidschef Chung Eui-yong bezocht maandag en dinsdag de Noord-Koreaanse hoofdstad. Verrassend genoeg werden zij ontvangen door Kim zelf. Sinds de Noord-Koreaanse leider eind 2011 zijn vader Kim Jong-il opvolgde, sprak hij nooit met Zuid-Koreaanse ambtenaren. Nu trakteerde hij zijn gasten op een diner in het hoofdkwartier van de Noord-Koreaanse arbeiderspartij, waar ook zijn vrouw en zus bij aanwezig waren. Op snel verspreide foto's was maandagavond te zien hoe Kim schaterlachend met twee handen de hand van een Zuid-Koreaanse ambtenaar vastpakte. Een tafereel dat enkele maanden geleden ondenkbaar was.



