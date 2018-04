Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa breekt bezoek aan Groot-Brittannië af

Vertrouwen herstellen

Na het gedwongen aftreden van ANC-leider Jacob Zuma eind vorig jaar beloofde Ramaphosa een eind te maken aan de corruptie en de spiraal van economische neergang waar het land onder zijn voorganger in terecht is gekomen. Een belangrijk onderdeel van deze belofte is het herstellen van het vertrouwen van buitenlandse investeerders en beleggers. Hij wil 100 miljard rand (6,7 miljard euro) investeren in de komende vijf jaar.



In Londen probeerde Ramaphosa ook de zorgen weg te nemen bij investeerders over aangekondigde landhervormingen. Binnen het ANC stuurt een stroming aan op landonteigeningen zonder compensaties voor de - blanke - boeren, zoals in Zimbabwe begin deze eeuw. Ramaphosa distantieert zich van deze harde lijn.