Zoveelste poging om vuilniscrisis Rome te bezweren: nu mogen 100 gevangenen de troep opruimen

Werkethiek

De Romeinse krant Il Messaggero ontdekte bovendien dat de werkethiek van Romeinse ambtenaren ook niet helpt. 16 procent van de hoofdstedelijke vuilnismannen - in totaal 1200 ambtenaren - komt slechts sporadisch naar zijn of haar werk. Om te voorkomen dat de overige vuilnismannen onder werktijd in koffiebarretjes bivakkeren, installeert de gemeente momenteel gps-apparatuur in alle vuilniswagens om te controleren of ze daadwerkelijk rondrijden.



Hetzelfde geldt voor de stadsparken: van de ruim vierhonderd plantsoenmedewerkers die Rome in dienst heeft, komen er driehonderd nooit buiten onder werktijd - meestal omdat ze vanwege 'medische redenen' niet met een bezem in de weer kunnen. Dat betekent dat er slechts honderd actieve ambtenaren zijn om de in totaal 330 duizend hoofdstedelijke pijnbomen, platanen en cipressen te onderhouden.