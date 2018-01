Zorg in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten om exportverbod door Venezuela

De oliebelangen van China zouden een rol spelen bij het sluiten van de grenzen De restanten van een boot waarmee Venezolanen de oversteek probeerden te maken. © REUTERS Op Curaçao zijn woensdag vier aangespoelde lichamen gevonden. Alles wijst er op dat het gaat om Venezolanen die illegaal Curaçao wilden bereiken. De kustwacht zegt dat het om twee mannen en twee vrouwen gaat. Ondanks de boycot proberen inwoners van het buurland proberen Curaçao te bereiken op zoek naar werk of producten die in hun eigen door crisis verscheurde land slecht verkrijgbaar zijn. Een familielid van de slachtoffers zegt tegen persbureau Reuters dat er teveel mensen op het bootje zaten en dat een grote golf de boot doormidden brak. Het familielid overleefde de schipbreuk wel.

Die vraag houdt de gemoederen bezig nu parlementaire delegaties uit de vier landen in het koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) deze week bijeenzijn. Is het de smokkel en gebrek aan eten in Venezuela, zoals president Nicolás Maduro zegt? Of zijn er andere verklaringen?



De discussies tijdens wat officieel het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) heet, lopen soms hoog op. Want wat niet veel meer leek dan een Venezolaans verbod op de uitvoer van groente en fruit, is volgens sommige parlementariërs een veel groter geopolitiek spel.



Niemand wil worden geciteerd, maar de theorie die opgang doet onder de parlementariërs is deze: de oliebelangen van China, dat in de Cariben en Latijns-Amerika snel aan invloed wint, spelen een rol bij het sluiten van de grenzen.



Venezuela verkeert in een diepe sociaaleconomische en politieke crisis, maar het land Venezuela beschikt ook over enorme reserves olie. Olie die voor een deel wordt geraffineerd op het nabijgelegen Curaçao, waar het Venezolaanse staatsbedrijf Pdvsa tot eind 2019 de vroegere Shell-raffinaderij huurt.



Voor de periode na 2019 heeft het Chinese bedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE) aangegeven de raffinaderij, die belangrijk is voor de Curaçaose economie, te willen overnemen en moderniseren. Maar de regering van premier Eugene Rhuggenaath maakte onlangs een einde aan de onderhandelingen met GZE, dat zich 'onbetrouwbaar' zou hebben getoond.