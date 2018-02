Zo wordt Trump elke dag vanaf 06.00 boos én blij, met dank aan Fox & Friends

Het is klokslag 06.00 uur en de drie presentatoren van Fox & Friends zetten met één item meteen de toon voor deze ochtend: een dronken illegaal die in Indiana een bekende footballspeler heeft doodgereden.



Het is slechts een kwestie van tijd, zo weten de Fox-anchors, voor Trump zal reageren op Twitter. De dood van NFL-speler Edwin Jackson, die met zijn Uberchauffeur langs een snelweg werd overreden, past precies in het straatje van het rechtse Fox, en dat van Trump: namelijk dat alle illegalen in het land hard moeten worden aangepakt en de muur aan de grens met Mexico snel dient te verrijzen. Want als deze dronken Guatemalaan bij de grens was gestopt, is de boodschap van het Fox & Friends-team, dan was de Indiana Colts-speler nu nog in leven geweest.



'Deze kerel was al twee keer het land uitgezet!', roept presentator Steve Doocy (60) op verontwaardigde toon over Manuel Orrego-Savala die het tweetal op een vluchtstrook schepte. Steeds wist hij weer, in 2007 en in 2009, de VS binnen te glippen. Doocy: 'Dit nieuws moet alle Amerikanen kwaad maken.' Zijn twee collega's naast hem knikken instemmend. Het drietal beseft op dat moment, in hun Fox News-studio in New York, dat 330 kilometer verderop 's werelds machtigste man meekijkt.