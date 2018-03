Zo smoort Rusland het rouwprotest na de Siberische brand: huilen mag, maar stel vooral geen vragen

Maar nu is het woensdag en is het plein afgesloten. Er staan hekken en politieagenten. Naast het provinciehuis ronken arrestantenbussen. 'Wat is hier in vredesnaam aan de hand?', vraagt een vrouw die voorbijloopt. Het antwoord is moeilijk te geloven, zelfs voor inwoners van een land met een autoritair regime.



De 31-jarige Vostrikov is woensdag te vinden bij de gymzaal achter het uitgebrande winkelcentrum. De zaal is ingericht als opvangcentrum voor nabestaanden. Maar informatie is er nauwelijks, vinden de nabestaanden. Vostrikov klinkt strijdlustig. Hij wil terug naar het plein, zegt hij fluisterend - hij is ervan overtuigd dat hij in de gaten gehouden wordt. 'Bel me morgenochtend om 9 uur. Dan laat ik weten wat we gaan doen.'



De sfeer in de straten van Kemerovo is dreigend, terwijl de vlammen al gedoofd zijn. De vlaggen hangen halfstok, maar het gevaar lijkt niet geweken. Er zijn agenten in bivakmutsen. En bij het kantoor van de geheime dienst FSB lopen mannen in burger in en uit. Het gebouw heeft dezelfde gele bakstenen als het hoofdkantoor in Moskou, waar in 1961 een operatie werd opgezet om een brand met 106 omgekomen kinderen geheim te houden voor de bevolking - pas veertig jaar later, na de val van de Sovjet-Unie, kwam de brand naar buiten.