Zo kwam het verhaal over het cruciale werk van de AIVD in het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen tot stand

Informatie over hack tot aan het Witte Huis

Toch lukte het om in een periode van een paar maanden enkele personen - in Nederland en daarbuiten - te spreken. Soms door bij mensen aan te bellen, soms door via-via een gesprek op te zetten, soms met hulp van versleutelde communicatie. Diverse chatapplicaties - zowel online als op mobiele apparaten - voorzien daarin.



De Volkskrant verrichtte die gespreken samen met Eelco Bosch van Rosenthal, journalist van Nieuwsuur. Hij heeft door zijn correspondentschap in Washington goede contacten in de Verenigde Staten. Door samen te werken konden we het netwerk uitbreiden. Het onderzoek kwam verder op stoom door een bezoek aan Washington in december. Enkele Amerikaanse bronnen, uit de inlichtingenwereld, konden ons daar vertellen dat de Nederlandse diensten niet alleen informatie gaven over de hack van de Democratische Partij, maar ook die van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs het Witte Huis.



Dat moest betekenen dat de Nederlandse toegang jaren had geduurd. Maar waar zaten ze precies? Die informatie kwam uiteindelijk vrij onverwachts en specifiek via een versleuteld kanaal. Daarna ging het vlot: bronnen in zowel de Verenigde Staten als in Nederland voelden zich - nu ze niet langer het gevoel hadden dat zij de cruciale informatie onthulden - wat vrijer om details te delen, zoals over de betekenis van die toegang.



In zeven maanden is gesproken met in totaal vijftien personen, van wie er zes directe kennis hadden over de Nederlandse toegang. De overige negen zijn bekend met inlichtingendiensten, de werkwijze van de Russische hackgroepen of de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.