Zeven jaar cel voor jonge vrouw die na moord op vriendin tegen de lamp liep door selfie op Facebook

In maart 2015 werd het lichaam van de 18-jarige Brittney Gargol gevonden aan de rand van de stad Saskatoon, in het hart van de staat Saskatchewan. Ze bleek te zijn gewurgd. Naast haar lichaam werd een zwarte riem gevonden. De politie kwam haar vriendin Cheyenne Rose Antoine op het spoor, toen deze enkele dagen later een foto van zichzelf en Gargol op Facebook plaatste. Hierop droeg Antoine diezelfde riem om haar middel.



Antoine vertelde de politie dat ze op de avond van de moord inderdaad samen met haar vriendin naar een bar was gegaan, maar dat Gargol met een onbekende man was vertrokken en zij naar haar oom was gegaan. De volgende ochtend had Antoine nog een bericht op de Facebookpagina van Gargol geplaatst: 'Waar ben je? Ik heb niets meer van je gehoord. Ik hoop dat je veilig thuis bent gekomen.'



Uiteindelijk bekende Antoine de moord tegenover een andere vriendin. De twee waren dronken geworden en hadden marihuana gerookt toen ze ruzie kregen.



Cheyenne Rose Antoine, inmiddels 21 jaar oud, geeft nu toe dat ze verantwoordelijk is voor de moord, maar zegt zich er niets van te kunnen herinneren.