Zelfbeeld van Duitsland als duurzaam klopt maar deels

Eind 2016 stonden er in Duitsland ruim 27 duizend windmolens, plus nog duizend in de Oostzee en Noordzee. Samen zijn ze goed voor 13 procent van de energieproductie. Tel je daar andere vormen van duurzame energie bij op (zonne-energie, biomassa), dan is bijna eenderde deel van de in Duitsland opgewekte energie duurzaam.



Ter vergelijking: in Nederland was het vorig jaar 6 procent. De EU streeft naar een gemiddelde van 16 procent per lidstaat in 2020. Duitsland zit daar dus al ruimschoots overheen. Goed bezig met die Energiewende, zou je zeggen.