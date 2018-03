Zelf vond Trump het een 'heel goed gesprek', maar Democraten én Republikeinen laken omstreden felicitatie aan Poetin

Trump toonde zich na afloop tevreden over het onderhoud en sprak zelf van 'een heel goed gesprek': 'Ik heb hem gefeliciteerd met zijn overwinning, de overwinning in de verkiezingen', aldus de president over de omstreden stembusgang in Rusland, die volgens critici allesbehalve vrij en eerlijk was verlopen.



Het gesprek kwam als een grote verrassing omdat het Witte Huis maandag nog had benadrukt dat een felicitatie-telefoontje van Trump, die onder druk staat van het Congres om harder op te treden tegen Rusland, niet was gepland.



Opvallend was dat niet alleen de Democraten maar ook zijn eigen Republikeinse partijgenoten het niet konden waarderen dat de Amerikaanse president een Russische leider op zo'n gevoelig moment feliciteerde. President Obama feliciteerde Poetin weliswaar ook in 2012 na zijn overwinning, maar de omstandigheden waren toen heel anders. Anno 2018 zit Rusland in het beklaagdenbankje vanwege de inmenging met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En internationaal is Moskou nu de gebeten hond vanwege de mogelijke betrokkenheid bij de poging de dubbelspion Skripal uit de weg te ruimen in Londen, hoofdstad van een van Amerika's belangrijkste bondgenoten.



'Een Amerikaanse president leidt de vrije wereld niet door dictators te feliciteren met het winnen van schijnverkiezingen', verwoordde de Republikeinse senator John McCain de kritiek van veel parlementsleden, zowel Democraten als Republikeinen. 'Hij heeft elke Russische burger beledigd wiens recht was ontnomen om in eerlijke en vrije verkiezingen te stemmen.'