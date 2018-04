Zeker vier doden en 30 gewonden doordat bestuurder op terras inrijdt in in Münster; huis dader wordt doorzocht

Volgens een onderzoeksgroep van de doorgaans goed ingevoerde Süddeutsche Zeitung en de regionale publieke omroepen NDR en WDR is de dader een in 1969 geboren Duitser die eerder 'psychisch opviel'. Lokale autoriteiten willen dit niet bevestigen of ontkennen. Het huis van de dader wordt op dit moment onderzocht op aanwezigheid van explosieven.



In het busje heeft de politie een 'verdacht object' gevonden'. Er wordt nog onderzocht om wat voor object het gaat, en of het gevaarlijk is. Uit voorzorg is de omgeving van het terras waar het busje staat ontruimd.



De politie zegt dat het gevaar is geweken, maar berichten over eventuele andere daders wel na te gaan. Volgens enkele ooggetuigen zouden mogelijke andere daders na de crash zijn gevlucht.



De slachtoffers zaten op een van de eerste lentedagen van het jaar op een terras dat bij de Grosser Kiepenkerl hoort, een beroemd restaurant in in oude centrum van de Duitse stad. Het terras is afgeschermd door parkeerpaaltjes en bevindt zich in voetgangersgebied.



De politie roept iedereen op uit de binnenstad weg te blijven. Er was al een enorme politiemacht op de been vanwege een Koerdische demonstratie. Een deel van het centrum is hermetisch afgegrendeld.



De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft laten weten dat haar gedachten bij de slachtoffers en hun families zijn.



Het dodelijke incident doet denken aan de aanslag van december 2016, toen een bestuurder met een vrachtwagen inreed op kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.



Naar aanleiding van het incident heeft de politie Oost-Nederland het toezicht bij de Duitse grens verscherpt. Ook wordt extra gecontroleerd op cruciale punten langs de A35 richting Enschede en de A1 naar Hengelo. De politie krijgt daarbij assistentie van de Landelijke Eenheid.



Een woordvoerster wil niet zeggen hoe de controles eruitzien, of ze gebeuren op verzoek van de Duitse politie en of er op iets specifieks wordt gelet. 'We moeten het niet groter maken dan het is, maar Münster is een uurtje rijden van Enschede, dus voor Oost-Nederland is het wel dichtbij.'