Zeker twaalf doden bij ernstigste brand in New York in kwart eeuw

De brand woedde in een gebouw met meerdere verdiepingen met portiekwoningen in The Bronx, ten noorden van Manhattan. Het pand werd gebouwd in 1916 en telt 20 appartementen. De twaalf doden vielen op verschillende verdiepingen en zijn tussen de 1 en 50 jaar oud. The New York Times beschrijft de brand als de meest dodelijke in de stad in meer dan vijfentwintig jaar. In 1990 kwamen 87 mensen om het leven in een club, ook in The Bronx.



Burgemeester Bill de Blasio sprak van een tragedie, midden in de feestdagen, een periode waarin families samen zijn. 'Vanavond zijn in de Bronx families uit elkaar gescheurd', aldus De Blasio. De burgemeester riep New Yorkers op te bidden voor de families die geliefden verloren. 'Hou vanavond je familie dicht bij je en neem deze families in The Bronx op in je gebeden.'



De brandweer meldde op Twitter dat 160 brandweermannen de brand hielpen blussen. Op foto's is te zien hoe ladderwagens de verscheidene woningen proberen te bereiken. Twaalf mensen konden door brandweerlieden uit het pand worden gered. Een nabijgelegen school bood getroffen bewoners onderdak. Een melding over de brand kwam om even voor zeven uur 's avonds (lokale tijd) bij de brandweer binnen. Rond tien uur 's avonds was het vuur onder controle.



Een vrouw die niet bij naam genoemd wil worden, redde haar eigen kindje en twee andere kleintjes uit het gebouw, vertelt ze aan The New York Times. Meerdere kinderen bleven achter in de vlammen, aldus de huilende vrouw. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen.