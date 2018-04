Zeker tien doden en honderd gewonden bij felle protesten in Nicaragua

Groeiende onderdrukking

Het broeit al langer in Nicaragua en de protesten zijn het gevolg van groeiende onderdrukking en censuur van de oppositie in het land. Ortega laat de politie hard optreden tegen de demonstranten en heeft een aantal tv-zenders uit de lucht gehaald. Zijn vrouw, vice-president Rosario Murillo, noemde de demonstranten 'vampiers die bloed willen om hun politieke agenda te voeden'.



Ortega is in 2016 voor de derde keer herkozen. Eigenlijk mocht hij niet meedoen aan de nieuwe presidentsverkiezingen, omdat de Grondwet van het land voorzag in maximaal twee termijnen per president. Met steun van het hooggerechtshof wist Ortega de regelgeving bij de verkiezingen in 2011 te omzeilen. Sinds 2014 staat de grondwet een onbeperkt aantal ambtstermijnen toe. De oppositie beschuldigt Orega van verkiezingsfraude, maar hij begon toch aan zijn derde termijn.