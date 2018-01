Zeker 95 doden, ruim 158 gewonden in Kabul na aanslag met bom in ambulance

'Het is de derde grote aanslag in minder dan tien dagen tijd', zegt journalist Bilal Sarwary over de telefoon vanuit Kabul. 'Je kunt je voorstellen wat dat met burgers doet. Ze moeten de straat op om naar hun werk te gaan of boodschappen te doen, maar zijn zich er de hele tijd van bewust dat er een bom af kan gaan. Je bent nergens echt veilig.'



De straat waar de aanslag is gepleegd, staat vol met betonblokken en bewakers, en komt uit op een gebouw waar vroeger het ministerie van Binnenlandse Zaken zat gevestigd. Ook zitten er in de buurt veel ambassades, het hoofdkwartier van de politie en het gezantschap van de Europese Unie.



Het was de ambulance gelukt om de eerste controlepost voorbij te rijden. Zaterdag is een gewone werkdag voor de Afghanen en op het tijdstip van de aanslag (12.15 uur lokale tijd) was het druk op straat.