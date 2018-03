Zeker 64 doden en tientallen vermisten - onder wie veel kinderen - na brand in winkelcentrum Siberië

De brand woedt al 18 uur in winkelcentrum Winterkers in Kemerovo, een stad in Siberië met ruim een half miljoen inwoners. Het vuur begon op een van de drukste momenten van de week, zondagmiddag, in het deel met de jongste bezoekers, het entertainmentdeel.



Tot dusver zijn negen kinderlichamen geïdentificeerd. Maar op de lijst met vermisten staan zeker 35 kinderen, stelt dagblad Komsomolskaja Pravda. Ze zouden naar een tekenfilm gekeken hebben in een van de drie bioscoopzalen op de derde verdieping van het winkelcentrum, totdat het dak instortte door de brand. Ook zouden er slachtoffers gevallen zijn in het speelgedeelte, met trampolines en toestellen.



Sinds het einde van de Sovjet-Unie zijn nieuwe winkelcentra een populaire plek voor Russen om vrije tijd door te brengen - winkelstraten zijn schaars wegens de barre weersomstandigheden in de winter.



Winterkers in Kemerovo opende in 2013 en beschikte onder meer over restaurants, een sauna, een bioscoop, bowlingbanen en een kinderboerderij. Alle dieren zijn omgekomen, berichten lokale media.