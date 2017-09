Zeker 58 doden in Mexico na zwaarste aardbeving in honderd jaar

Juchitán, een kleine stad in de zuidelijke deelstaat Oaxaca, is met tenminste zeventien doden het hardst getroffen. Beelden van een lokaal televisiestation tonen verwoeste huizen, een ingestort gemeentehuis en paniek onder de bevolking tijdens de hevige naschokken. De stroom is uitgevallen en er liggen nog slachtoffers onder het puin. 'De angst is groot', zegt Guadalupe Rios, journalist en inwoner van Juchitán. 'Ook vanwege de Tsunami waarschuwing.'



Mexico-Stad is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, afgezien van gebroken glas, enkele beschadigde huizen en een paar ingestorte muren. Het epicentrum lag in zee, op 133 van de kust van zuidelijke deelstaat Chiapas. In Chiapas en Oaxaca, twee van de armste deelstaten van het land, is de schade het grootst. Ook in buurland Guatemala was de beving voelbaar. Daar zijn voor zover bekend geen doden gevallen.



Mexico wordt regelmatig getroffen door aardbevingen, maar dit was de zwaarste ooit gemeten. Dat bezien valt de schade en het dodental mee. Het land heeft wijze lessen getrokken uit de aardbeving van 1985. Die was met 8,1 op de schaal van Richter iets minder zwaar dan die van donderdagnacht, maar veel verwoestender. Destijds vielen zeker 5.000 doden, een groot deel van de hoofdstad lag in puin.