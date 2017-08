Zeker 205 doden door aardverschuiving bij hoofdstad Sierra Leone

De aardverschuiving lijkt te zijn veroorzaakt door aanhoudende regens en overstromingen. Veel arme wijken van Freetown liggen op zeespiegelniveau en hebben slechte afwateringssystemen. Dat leidt in het West-Afrikaanse regenseizoen vaak tot overstromingen.



De regering zet militairen in om te helpen bij de zoektocht naar overlevenden. Hulpdiensten hebben moeite om mensen te redden omdat die door de modder in hun huizen zijn opgesloten. Ook is de wijk moeilijk bereikbaar doordat een belangrijke toevoerweg is afgesloten door de modder.



Begin april kwamen bij een aardverschuiving in de stad Mocoa in het zuiden van Colombia meer dan 250 mensen om het leven. Ook deze aardverschuiving werd veroorzaakt door aanhoudende regens waardoor rivieren buiten hun oevers traden en modderstromen op gang kwamen.