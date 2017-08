Zeker 13 doden bij terroristische aanslag met busje op de Ramblas, Barcelona

Aanslag Barcelona Wat weten we zeker en wat is nog onduidelijk? Bekijk ons overzicht hier.



Met een vrachtwagen of busje inrijden op voetgangers: het is helaas niet de eerste keer dat op die manier een aanslag wordt gepleegd. Een overzicht.





Het busje ging de Ramblas op bij de Plaça de Catalunya en reed daarna over het voetgangersgebied, in het midden van de straat, in de richting van de haven. Het zou zijn gestopt toen het een krantenkiosk raakte.



De Spaanse krant El Pais meldt op basis van ooggetuigen dat de chauffeur er te voet vandoor is gegaan. Het gebied is afgegrendeld, winkels zijn gesloten en het openbaar vervoer is stilgelegd. De politie meldt dat mensen die in het gebied waren, worden geëvacueerd. Er zijn geen mededelingen gedaan over de verdachten die zijn gearresteerd, of welke rol zij zouden hebben gespeeld bij de aanslag.