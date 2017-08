Zeker 13 doden bij terroristische aanslag met busje in Barcelona; premier spreekt van jihadisme

Aanslag Barcelona Wat weten we zeker en wat is nog onduidelijk? Bekijk ons overzicht hier.



Met een vrachtwagen of busje inrijden op voetgangers: het is helaas niet de eerste keer dat op die manier een aanslag wordt gepleegd. Een overzicht.





De Spaanse premier Romano Rajoy sprak even na middernacht in een korte toespraak voor het Spaanse volk van een 'jihadistische aanvaslag die een wereldwijd antwoord moet krijgen.' Hij legde ook een verband met eerdere recente terreuraanslagen in Europa en sprak van een 'pijn die andere landen al gevoeld hebben.'



Na een klopjacht in het gebied zijn er twee verdachten gearresteerd, een Marrokkaan en een Spanjaard, maar volgens de politie is geen van hen de bestuurder van de bestelbus. Die is nog altijd voortvlichtig, maar de politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat deze persoon gewapend is.



Eerder op de avond ontstond er verwarring over de identiteit van één van de daders. De politie had een foto verspreid van een mogelijke verdachte, en deze meldde zich even later zelf in Ripoll, een dorp in de buurt van de Franse grens. Hij vertelde dat zijn identiteitspapieren waren gestolen. Mogelijk is met zijn persoonsbewijs het busje gehuurd waarmee de aanslag is gepleegd. Het is de jongste aanval met een voertuig in Europa, na soortgelijke aanslagen in Nice, Berlijn, Stockholm en Londen waarbij in totaal meer dan honderd mensen zijn omgekomen.