Zee van keppels in Berlijn tegen Jodenhaat

Op het podium passeren ondertussen de incidenten van de laatste maanden de revue: van school gepeste kinderen, tot de Duits-Turkse rappers die vorige maand de Duitse popprijs wonnen met een rap waarin de tekst 'mijn lichaam is strakker dan dat van gevangenen in Auschwitz' voorkwam. Dat leidde tot zo'n rel dat woensdag bekend werd dat de hele popprijs is afgeschaft.



Lang wist Duitsland zich ten opzichte van het toenemende antisemitisme geen houding te geven, maar sinds een paar maanden is de maat vol. Angela Merkel sprak naar aanleiding van het zeventigjarige bestaan van de staat Israël van 'een nieuwe vorm van antisemitisme, meegebracht door migranten uit de Arabische wereld'.



Ook de burgemeester van Berlijn, Michael Müller, maakt zich daar zorgen over, zegt hij. Om daarna te refereren aan de duizenden Israeli's die de afgelopen jaren naar Berlijn zijn verhuisd. 'We zijn zo gelukkig met nieuw Joods leven in de stad.' Veel Duitsers interpreteerden hun komst als teken dat zeventig jaar boetedoening zijn vruchten af begon te werpen, dat de Vergangenheitsbewältigung had gewerkt.